Pokud by se nyní v Německu konaly parlamentní volby, získala by protiimigrační a protiislámská strana Alternativa pro Německo (AfD) více hlasů než sociální demokracie (SPD). Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění agentury INSA, který zveřejnil deník Bild. Zatímco SPD by ve volbách nyní získala 15,5 procenta hlasů, AfD by podle průzkumu dostala 16 procent hlasů a stala by se druhou nejsilnější parlamentní stranou. Konzervativní unie CDU/CSU by podle průzkumu v současnosti obdržela 32 procent hlasů, tedy jen o 0,9 procentního bodu méně než při hlasování loni v září. Svobodní demokraté (FDP) by dosáhli na devět procent hlasů, Levice na 11 a Zelení na 13.

