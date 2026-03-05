„Alláhu akbar!“ Kadyrovův muž jde do boje proti „antikristu“ Trumpovi

"Testují na nás své zbraně," říká ve videu ruský generálmajor a velitel jednotky Achmat Apti Alaudinov. 3. března 2026.
Velitel čečenské jednotky Achmat Apti Alaudinov ve videu vyjádřil podporu Íránu a vyzval k vyzbrojení spojenců proti Západu. Současně ostře zaútočil na amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterého označil za „antikrista“. Alaudinov, o němž se spekuluje jako o možném nástupci nemocného lídra Čečenska Ramzana Kadyrova, zároveň naznačil ochotu osobně se zapojit.
„Salam alejkum, přátelé, vidíme, co se děje na Blízkém východě. Situace je velmi těžká, ale ať už je to jakkoli, chci vyslovit Íránu svá slova podpory. Bojují hrdinsky a jsou to hrdinové,“ říká v úterním videu na svém telegramovém kanále velitel speciální jednotky Achmat čečenského lídra Ramzana Kadyrova Apti Aronovič Alaudinov.
Řekl, že je potřeba podporovat spojence a předat jim všechny druhy zbraní. „Už čtyři roky nás zabíjejí americké rakety, americké zbraně, evropské zbraně, testují na nás všechno, co má NATO, včetně izraelských zbraní,“ tvrdí muž, o kterém se v poslední době mluví jako o jednom z nástupců zmíněného čečenského lídra Ramzana Kadyrova.
Ten totiž bojuje se zdravotními problémy. Nezávislý deník Novaja Gazeta Evropa, za nímž stojí ruští novináři v exilu včetně Nobelovou cenou oceněného Dmitrije Muratova, informoval, že hlava Čečenské republiky žije již několik let s diagnózou pankreatické nekrózy.
V průběhu loňského roku se Kadyrov objevoval na veřejnosti jen zřídka a fakticky přestal spravovat region, většinu času tráví buď ve své rezidenci, nebo na klinice Ajmed. Podle zdrojů Novaja Gazeta Evropa Kadyrov dvakrát absolvoval konzultace s německými lékaři, mimo jiné v listopadu na soukromé klinice v Dubaji. Ty zřejmě nepřinesly žádné významné zlepšení.
„Není pomazaný Ježíšem, ale antikrist!“
„I dnes jsem připraven jet tam a postavit se jim (Západu – pozn. red.), abych jim pomohl odrazit pozemní postup vojsk,“ naznačil dále Alaudinov své možné budoucí plány.
Opřel se také do amerického prezidenta. „Už se začalo mluvit o tom, že Trump je pomazaný Ježíšem, ale můžeme s 99,9% jistotou říci, že právě Trump je tím antikristem, dajjalem (dajjal je velký podvodník a falešný mesiáš – pozn. red.), o kterém se mluví ve všech našich svatých písmech,“ poznamenal s odkazem na své náboženské vyznání.
Vzpomněl také amerického finančníka a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. „Vedeme válku proti hrdinům z Epsteinových spisů. Pokud se jim nyní podaří porazit Írán, budeme zaručeně další na řadě, proto musíme dojít k uvědomělému názoru a rozhodnutí, že se skutečně nacházíme ve válce, kde probíhá bitva mezi armádou antikrista dajjala a Boží armádou,“ varoval.
Alaudinov v současnosti také zastává pozici zástupce šéfa Hlavního vojensko-politického ředitelství ruské armády. V roce 2022 se účastnil ruské invaze na Ukrajinu a za svou účast v krvavé bitvě o přístavní ukrajinské město Mariupol získal vyznamenání Hrdina Ruské federace.