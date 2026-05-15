Alkohol, zneužívání funkce a naprostá nekompetence. Pod šéfem FBI se houpe židle

Ředitel FBI Kash Patel čelí vážným problémům. Média přináší zprávy o alkoholismu a zneužívání funkce. Obvinění nyní vysvětluje před senátem a údajně ztrácí důvěru i u prezidenta
Kolem ředitele FBI Kashe Patela se hromadí další a další kontroverze. Demokraté během slyšení v Senátu mluví o chaosu a zanedbávání povinností, investigace médií zase přinášejí svědectví o alkoholismu, soukromých cestách vládním letadlem i panice kvůli domnělému vyhazovu.
Americký hokejový tým vyhrává olympijské zlato v Miláně. Při slavení v šatně je ale v centru pozornosti nečekaná postava - ředitel FBI. Rozjařený Kash Patel v národním dresu poskakuje a jásá uprostřed kroužku hráčů. Pokouší se „exnout“ pivo a zbytky rozlívá všude okolo. Poté nadšeně mlátí do lavičky. Pár vteřin nato mu zpívající hráči nasazují zlatou medaili kolem krku.
Video z oslav přichází v době, kdy Patel čelí sílícím otázkám, zda muž stojící v čele nejmocnější federální policejní agentury na světě zvládá svou funkci. Demokraté během slyšení probíhajících během tohoto týdne v Senátu obvinili šéfa FBI z chaosu, nekompetence, zanedbávání povinností a zneužívání úřadu.
„To, co se dozvídáme o fungování FBI, není v žádném ohledu normální. Když vaše soukromé akce ohrožují výkon vašich povinností, máme velký problém,“ udeřil na Patela během slyšení demokratický senátor Chris Van Hollen. Následně zmínil i zprávy o tom, že Patel měl být v některých případech natolik opilý nebo s tak těžkou kocovinou, že museli dveře jeho domu zaměstnanci FBI vyrazit policejním beranidlem.
Měsíce sbírající se obvinění a výpovědi o Patelových problémech naplno „odzátkoval“ rozsáhlý text elitního magazínu The Atlantic. Novinářky tohoto periodika provedly hlubokou investigativu opírající se o více než dvě desítky zdrojů z FBI a ministerstva spravedlnosti. Kromě jiného přináší právě tvrzení, které během slyšení vytáhl Chris Van Hollen.
Sám Patel veškerá obvinění kategoricky odmítá. „Klidně to vytiskněte. Všechno jsou to lži a uvidíme se u soudu. Nezapomeňte si vzít peněženky,“ reagoval Patel hned po publikaci článku. S magazínem a autorkami textu se momentálně soudí a dožaduje se odškodnění ve výši 250 milionů dolarů.
Další vyhozený?
Jak ovšem popisuje článek Atlanticu, ani sám Patel si nemá být jistý, jak pevná jeho pozice v Trumpově administrativě je. Novinářky magazínu to ilustrují popisem jedné z dalších situací z minulého měsíce.
Začátkem dubna se Patel nezvládá přihlásit do svého pracovního účtu. Následuje naprostá panika, jak popsalo několik nejmenovaných zdrojů z Patelova okolí. Ředitel, přesvědčený, že ho Trump vyhodil, hekticky kontaktuje všechny své nejbližší spolupracovníky s tím, že končí.
Ve skutečnosti mu přihlášení narušila technická závada. „Nakonec se ukázalo, že šlo o úplnou kravinu,“ shrnul jeden ze zdrojů Atlanticu rozřešení celé situace.
Trumpův exporadce
Trump Patela jmenoval ředitelem FBI hned po svém vítězství ve volbách. Dříve působil jako jeho poradce a patří do nejloajálnějšího jádra prezidentových podporovatelů. Právě naprostá loajalita měla Patelovi zajistit a pomáhat udržet pozici v čele FBI.
Podle nedávných zjištění Politica je ale nyní v reálném ohrožení. „Je to jen otázka času,“ sdělil jeden ze zdrojů z Bílého domu serveru. Trumpova trpělivost měla údajně přetéct s narůstajícím počtem negativních titulků o Patelovi.
V Bílém domě totiž probíhá série odvolání už několik měsíců. Od začátku roku tak padla například ministryně vnitřní bezpečnosti Kristy Noemová, generální prokurátorka Pam Bondi nebo před pár týdny velitel amerického námořnictva.
Zneužívání služebního letadla
Kromě obvinění týkajících se alkoholu a zanedbávání povinností na Patela v posledním půl roce vyplavala celá řada dalších kauz. Podstatná část se týká zneužívání benefitů, které mu jeho úřad zajišťuje. Zejména jde o pracovní letadlo, které měl podle zjištění New York Times šéf FBI velmi často využívat pro své soukromé cesty. Patel s využitím letadla například pravidelně dojíždí na koncerty své přítelkyně, country zpěvačky Alexis Wilkinsonové napříč celými Spojenými státy.
Sám Patel spolu s partnerkou reagoval na tato nařčení v republikánům nakloněném podcastu s tvrzením, že nejde o zneužívání služebního letadla. „Kdyby šlo o zneužití, jezdím na každý její koncert. Já jsem ale maximálně na 15 procentech akcí,“ uvedl.
Další cesty, jak reportují deníky New York Times a Wall Street Journal, měly být například do luxusního golfového resortu ve Skotsku s přáteli nebo do texaského letoviska vlastněného miliardářem a významným donorem republikánské strany.
Patel stejným způsobem odmítá veškerá další pochybení a tvrdí, že jde o politicky motivované útoky.