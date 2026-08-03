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Zahraničí

„Aliance mezi gaunery a šíleným režimem.“ Na Ukrajině zabíjely neobvyklé rakety

Zahraničí

Při masivním ruském ostřelování Ukrajiny ze 30. července zemřelo v obci Radušne u Kryvého Rihu nejméně šest příbuzných, včetně rodičů a tří dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že podle dosavadního vyšetřování měla útočit balistická raketa dodaná Severní Koreou. Jde o první doložené nasazení severokorejské raketové výzbroje po téměř jednoleté pauze.

Rusko Putin Kim Čong-un Severní Korea
Rusko a Severní Korea jsou blízcí spojenci. Foto: Reuters
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Podle záchranářů, kteří na místě dál prohledávají sutiny zdemolovaného domu, probíhá identifikace zbývajících obětí. Jak popisuje deník Kyiv Independent, Zelenskyj ve vyjádření zdůraznil, že na místě proběhnou další expertizy, ale stávající fakta ukazují přímo na Pchjongjang.

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„Aliance mezi moskevskými gaunery a šíleným režimem v Severní Koreji existuje kvůli raketám, severokorejským vojákům na našich hranicích zde v Evropě a zabíjení ukrajinských dětí,“ prohlásila ukrajinská hlava státu.

Režim Kim Čong-una patří k nejbližším spojencům Moskvy od začátku invaze v roce 2022. Vedle masivních dodávek dělostřelecké munice vysílá do konfliktu i vlastní lidské zdroje. Přibližně 12 tisíc Severokorejců se již v roce 2024 zapojilo do ruských operací v Kurské oblasti.

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Zelenskyj navíc nedávno varoval, že spolupráce obou autoritářských států nabírá na obrátkách. Rusko se podle něj připravuje na příchod dalších 30 tisíc vojáků z KLDR, pro které od června buduje zázemí ve Voroněžské oblasti.

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Poslední vlna ruských úderů napříč Ukrajinou si vyžádala desítky mrtvých a zraněných. Incident měl dohru i za hranicemi Ukrajiny – na východě Polska v Lublinském vojvodství musel být vyhlášen letecký poplach poté, co jedna z ruských střel dopadla do neobydleného pole.

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Ilustrační foto
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