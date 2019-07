Je oteklý, má vyrážku. Lékařka má strach, že šéf ruské opozice Navalnyj byl otráven

Ruský opoziční předák Alexej Navalnyj se nezúčastnil sobotní demonstrace v Moskvě, protože jej policie ještě před jejím konáním zatkla. Od neděle byl v nemocnici, v pondělí jej policisté převezli zpět do věznice. Obvykle ho policie zadrží a později propustí, tentokrát je ale jeho situace vážnější.

Oftalmoložka Anastasia Vasilevová Navalného už v minulosti léčila. Na Facebooku oznámila, že ruský politik má alergickou reakci na chemickou látku.

"Je oteklý, má podrážděné spojivky. Má vyrážku na hrudi, zádech a loktech," cituje Vasilevovou opoziční list Novaja Gazeta. Příznaky podle lékařky naznačují, že byl vystaven působení toxické chemikálie. Vyzvala proto ošetřující lékaře, aby odebrali k analýze vzorky třiačtyřicetiletého Navalného kůže a vlasů.

Jeden z lékařů nemocnice, Eldar Kazachmedov, nicméně řekl agentuře Interfax, že stav opozičního předáka a kritika režimu prezidenta Vladimira Putina se zlepšuje. Prý mu diagnostikovali kopřivku.

«Сейчас поеду туда. Прямо даже не верится. Спасибо всем, кто вчера поддерживал и переживал, приезжал к больнице. Благодаря вам всем перемены есть и будут», — написала Васильева https://t.co/LyhTTCwNn7 — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 29, 2019

Vasilevová nejprve uvedla, že v pokoji Navalného stáli muži, kteří jí nedovolili se k politikovi přiblížit. "Vyhodili nás se slovy, že jsme cizí lidé a on je zatčený," cituje lékařku rozhlasová stanice Echo Moskvy.

Před pondělním polednem se však situace změnila. Vasilevovová znovu odjela do Vinogradovovy nemocnice, kde ji k Navalnému pustili. Podle jejích slov se cítil o něco lépe než v neděli.

Navalného ve středu poslal soud na 30 dní do vězení za svolání nepovolené demonstrace. V nemocnici byl od neděle, v pondělí ho znovu převezli do vězení.

Už před dvěma lety měl vážný zdravotní problém, když mu útočník na ulici v Moskvě popálil pravé oko. Lékařům se oko i zrak podařilo zachránit, Navalného operovali ve Španělsku.

Sobotní demonstrace se zúčastnilo pět tisíc lidí, policie při tak dlouho nevídaném rozsáhlém a tvrdém zásahu zatkla přes 1500 z nich. Většinu během neděle propustila. Demonstranti protestovali proti tomu, že úřady vyřazují ruské opoziční kandidáty z komunálních voleb, které jsou naplánované na 8. září.

Nebylo by to poprvé, co by se člověk kritizující ruskou vládu či prezidenta "setkal" s otravou jedem. Například další opoziční aktivista Vladimir Kara-Murza byl hospitalizován hned dvakrát, v obou případech s tím samým problémem. V letech 2015 a 2017 měl náhlý otok mozku a dýchací problémy, lékaři ho museli uvést do umělého spánku. Nyní žije v exilu.

V roce 2004 se zase během předvolební kampaně otrávil tehdejší kandidát na ukrajinského prezidenta Viktor Juščenko. Politik, který prosazoval větší orientaci Kyjeva na Evropskou unii a odklon od Moskvy. Juščenkovi zachránil život včasný převoz na kliniku do Vídně, po otravě dioxinem mu zůstala zjizvená tvář.

Britové připisují Rusku také útoky na bývalé agenty ruských zpravodajských služeb Alexandra Litviněnka v roce 2006 a loni i Sergeje Skripala.

Podívejte se na záběry ze sobotní demonstrace: