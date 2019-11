Nic není bezpečné, tvrdí Albánci po zemětřesení. Bojí se, že spadnou další domy

"Byl jsem zrovna doma, bylo to silné a trvalo to méně než minutu," popsal své dojmy ze zemětřesení obyvatel Albánie Silver Turku, který pracuje jako developer. Vyběhl před dům a po chvíli viděl, jak se nějaké vozidlo vzňalo. "Je dobře, že jsem byl v tu chvíli vzhůru a šel jsem rovnou ven," dodal pro server Euronews Turku.

Albánie se v úterý časně zrána "otřásla" nejsilněji za posledních čtyřicet let. Zemětřesení v roce 1979 si vyžádalo 136 obětí, otřesy z tohoto týdne nepřežilo 49 lidí. Téměř dva tisíce osob utrpělo zranění.

Zemětřesení o síle 6,4 stupně udeřilo kolem čtvrté hodiny ráno a mnoho obyvatel tak ještě spalo. Většinu obětí tvoří lidé, na které se sesypala budova, ve které se v době neštěstí nacházeli.

#BREAKING: Heavy damage reported in Durres, Albania, following magnitude 6.4 earthquake. pic.twitter.com/ZjtwdyBrT4 — UA News (@UrgentAlertNews) November 26, 2019

Epicentrum se nacházelo deset kilometrů severozápadně od města Shijak. Nejhůře se podepsalo na obci Thumanë a přístavním městě Drač.

"Byl to chaos, totální chaos. Když jsem se pak podíval na ten hotel, pomyslel jsem si, že je to zázrak. Nemyslel bych si, že by někdo tuhle katastrofickou scénu mohl přežít," popsal pro deník The New York Times jeden ze čtyř mužů, kteří v osudný okamžik přespávali v tříhvězdičkovém hotelu Vila Palma v Drači. Jako jediný z hostů přežil.

V Thumanë skončily záchranné operace ve středu, v Drači už nyní probíhá pátrání pouze u jednoho ze zřícených hotelů u pláže. Záchranáři tam stále pátrají po jedné pohřešované osobě. Do Albánie se sjely také záchranné týmy třeba ze Srbska nebo Řecka, pomoc nabídla i řada dalších států.

Obavy o stav budov

Některé obyvatele v oblastech postižených zemětřesením ale dál svírá strach. Bojí se zejména o stabilitu budov, které sice pohromu přežily, ale zatím lze jen těžko říct, v jak dobrém jsou stavu.

Vláda má k dispozici inženýry, kteří musí budovy prověřit, to ale může trvat celé týdny. Několik tisíc lidí, kteří přišli o střechu nad hlavou, našlo dočasný domov v hotelích nebo jiných zařízeních. Desítky tisíc obyvatel ale zůstaly ve svých obydlích, která mohou být ve špatném stavu, napsal list The New York Times.

"Nic není bezpečné," uvedl pro americký deník třiasedmdesátiletý Haki Kaja, který žije jen blok od šestipatrového komplexu, jenž se v úterý při zemětřesení sesunul k zemi a v jeho troskách zemřelo několik lidí. "Nejvíc se obáváme těch staveb, které byly vybudovány v 90. letech bez zkušených inženýrů," dodal Kaja s tím, že šestiposchoďový komplex pocházel z novější doby.

Podobné obavy vyjádřila i postarší žena, jejíž rodina teď raději přespává v autě, byť jejich dům v obci Golem zemětřesení přestál. I její příbuzní se bojí, že obydlí se může stále zřítit.

Sám albánský prezident Ilir Meta přiznal, že některé budovy absolutně nesplňovaly bezpečnostní normy, a volá po vyšetřování nedokonalé výstavby. Televizní stanice Al-Džazíra podotkla, že Dureč hlásí nejvíce škod na majetku ze čtvrti Rruga Pavaresia, která se chlubila relativně novými a luxusními hotely.

Albánský premiér Edi Rama v pátek informoval, že zemětřesení podle dosavadních odhadů vážně poškodilo 700 domů v Drači a více než 235 v Tiraně.

Video: Škody po zemětřesení v Albánii