Albánie zatkla pět taxíkářů, kteří převáželi Syřany do Černé Hory. Hrozí jim až desetiletý trest

před 1 hodinou

Syřané měli podle policie namířeno do Rakouska.

Tirana - Albánská policie zatkla pět Albánců, kteří ve svých taxících převáželi do sousední Černé Hory 23 syrských běženců. S odkazem na úterní sdělení albánské policie o tom informovala agentura AP. Muže policisté zastavili na severozápadě Albánie u města Skadar, nedaleko hranice s Černou Horou. Syřané měli podle policie namířeno do Rakouska. Pět Albánců bylo obžalováno z převaděčství a hrozí jim až deset let vězení.

Albánie, která je členským státem NATO od roku 2009, není hlavní tranzitní zemí pro migranty, kteří se snaží dostat dále do Evropy. K severním sousedům se ale pokusily přes Albánii dostat malé skupiny běženců.

Po uzavření dohody mezi Bruselem a Ankarou v březnu 2016 počet uprchlíků, kteří se do Evropy vydávají přes Turecko a Řecko, prudce poklesl. Po uzavření takzvané balkánské stezky volí většina migrantů delší a nebezpečnější cestu ze severní Afriky do Itálie.

Loni se do Evropy touto cestou dostalo 119 tisíc migrantů, což je o třetinu méně než v roce 2016. Znatelný pokles nastal zejména po srpnové dohodě Říma s tripoliskou vládou, na jejímž základě Italové Libyjcům poskytují výcvik a pomoc v boji proti pašerákům lidí a posílili libyjskou pobřežní stráž. Itálie také regulovala záchrannou činnost nevládních organizací ve Středomoří.