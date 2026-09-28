Alarmující! Gangy v Berlíně střílí přímo před policejní stanicí

„Skutečnost, že někdo bezohledně zastřelil člověka přímo před policejní stanicí, to je úroveň násilí, kterou už prostě nikdo nemůže přehlédnout,“ stěžuje si předák německého policejního odborového svazu (GdP) Stephan Weh. Šokovala ho nedávná přestřelka přímo před policejní stanicí č. 27 v centrální berlínské čtvrti Moabit. Střelbě předcházela bitka mezi tureckými gangy, při které došlo k pobodání.
Podle zdrojů deníku Welt vypálil pachatel ve dvě hodiny ráno několikrát z projíždějícího auta a zasáhl oběť do nohy, kde jen těsně minul tepnu. Zraněného poté jeho bratr donesl na jen několik metrů vzdálenou policejní stanici. Na zemi je podle svědků dlouhá krvavá stopa a několik velkých kaluží krve.
Spouštěčem se podle Weltu stala rvačka před barem „Lambo“ v nedaleké čtvrti Wedding. Střetlo se tam několik desítek členů znepřátelených tureckých klanů. Nejméně jedna osoba skončila s vážným pobodáním v nemocnici.
Stephan Weh varoval před masivním vyzbrojováním zločinců: „Kriminální scéna je dnes ozbrojená skrz naskrz. Gangy cizinců vnímají Berlín jako živnou půdu, kde si s pomocí zbraní mohou zajišťovat sféry vlivu a rozjíždět nový byznys.“ Odborář proto požaduje posílení stavů, lepší technické vybavení i tvrdší zákony.
Incident se stal krátce poté, co berlínské policisty vyděsila účast hlavy nejmocnějšího kriminálního gangu v Berlíně Issy Remma na oslavě vítězství krajně levicové strany Die Linke.
Tzv. Remmo-klan patří k nejznámějším a nejnebezpečnějším arabským klanovým strukturám v Německu. Má několik set členů a stojí za nejzávažnějšími zločiny. Kromě vražd, vydírání či prodeje drog jeho členové například ukradli stokilovou zlatou minci z Bodeho muzea, z královského zámku v Drážďanech ukradli historické šperky a diamanty v hodnotě více než 113 milionů eur a přepadli banku v berlínské čtvrti Mariendorf.
Vítěz nedávných zemských voleb Die Linke má o zajištění bezpečnosti města své představy: „Chceme zastavit neustálé a drahé vyzbrojování policie a tyto prostředky přerozdělit.“
Strana požaduje, aby byla policejní práce, „kdykoli je to možné“, nahrazena, nebo alespoň doplněna sociální prací. Úřad na ochranu ústavy (civilní rozvědku) chce strana zrušit a nahradit Dokumentačním střediskem pro lidská práva. Termín „klanová kriminalita“ považuje lídryně kandidátky a možná nová primátorka Elif Eralpová za „problematický“.
„Bezpečnostní představy Levice v nás vyvolávají velké obavy,“ reaguje na to šéf berlínské krajské organizace Německých policejních odborů Frank Teichert. Policista z berlínského Neuköllnu, kde je Die Linke zvláště silná a zvláště radikální, k tomu řekl: „Lidé nechápou, jak je situace vážná. Berlíňané netuší, co je čeká.“
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