Alabamská guvernérka podepsala přísný protipotratový zákon, platit bude za půl roku

Alabamská guvernérka Kay Iveyová ve středu podepsala zákon, který ve státě na jihovýchodě USA zakazuje takřka všechny potraty, výjimkou bude jen stav ohrožující matku. Den předtím návrh schválil alabamský senát. Proti zákonu hodlají protestovat některé americké lidskoprávní organizace, Americká unie občanských práv (ACLU) ho chce napadnout u soudu.

Zákonodárci v Alabamě zakázali ukončení těhotenství v jakékoli době gravidity s výjimkou stavu, který by ohrozil život matky. Republikáni odmítli i návrh demokratů, aby potrat byl umožněn ženám a dívkám, které se staly oběťmi znásilnění a incestu. Zákon vstoupí v platnost za šest měsíců.

Pokud někdo v Alabamě potrat v případě zavedení schváleného návrhu zákona provede, bude mu hrozit trest deseti až 99 let vězení. Žena, která interrupci podstoupí, trestně odpovědná nebude. Obhájci zpřísnění potratů tvrdí, že právo na život nenarozeného dítěte je nadřazeno všem ostatním právům.

Republikánští zákonodárci v Alabamě uvádějí, že smyslem návrhu je hlavně to, aby se potraty zabýval přímo Nejvyšší soud USA, který by mohl zvrátit precedenční rozhodnutí z kauzy Roeová versus Wade z roku 1973. To interrupce v USA de facto legalizovalo.