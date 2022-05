Dozorkyně vyzvedla vězně a pak oba zmizeli. Alabama pátrá po uprchlé dvojici

Zní to jako námět televizního filmu a taky se jím tento příběh možná stane. Z věznice v americké Alabamě utekl muž podezřelý z vraždy. Na svobodu mu podle místního šerifa pomohla do té doby příkladná dozorkyně, která se už chystala nastoupit do důchodu. Oba spolu nejspíše měli tajný milostný vztah. Teď na jejich dopadení policie vypsala odměnu.

Minulý pátek ráno nařídila vězeňská dozorkyně Vicky Whiteová, aby byl Casey White (shodné příjmení je pouze náhoda, pozn. red.) připraven k transportu. Tvrdila, že musí muže odvézt k soudu.

Jednalo se o porušení předpisů, protože ve věznici je běžné, že trestance při všech transportech doprovází dva dozorci. Pravidlo mělo u Caseyho Whitea platit obzvlášť poté, co se u něj v roce 2020 našel vlastnoručně vyrobený nůž a zjistilo se, že plánoval utéct a vzít s sebou rukojmí.

"Byla to ale šéfka, takže další dozorce o svém rozhodnutí, že vězně převeze na soud sama, jen informovala. Šlo o porušení pravidel, ale protože byla jejich nadřízená, tak to hlídač, který rezervaci provedl, nerozporoval," uvedl pro americkou stanici CNN šerif okrsku Rick Singleton. Vicky Whiteová navíc tvrdila, že ostatní dozorci už na dvojici čekají u soudu, a proto není nikdo, kdo by ji na místo doprovodil. Sama pak měla jet na lékařskou prohlídku a do věznice se vrátit až později.

Jenže Casey White, který je podezřelý z vraždy, k soudu nedorazil. Ukázalo se, že tam ten den vůbec být neměl. A ani Whiteová se na kontrole neukázala.

Bezpečnostní kamery ve věznici zaznamenaly, jak White v oranžovém mundúru a v poutech nastupuje do policejního auta. Odtamtud podle šerifa jel pár asi deset minut k nákupnímu centru, kde auto nechal a nastoupil místo toho do měděně oranžového Fordu z roku 2007.

Během útěku dozorkyni zahlédl Bill Griffin, člen městského zastupitelstva Florence City. Vicky Whiteovou za volantem poznal a zamával jí, zatímco pomalu projížděla kolem. Na zadním sedadle seděl Casey White. Žena dvakrát zamávala zpátky a pokračovala v cestě. Až když Griffin dorazil večer domů, zjistil, že se po obou pátrá.

Milostný románek

Policie nejprve předpokládala, že se osmapadesátiletá Whiteová stala obětí únosu. Pak ale zjistila, že s o osmnáct let mladším mužem měla pravděpodobně už dva roky milostný vztah.

Poprvé byl White do věznice v okrsku Lauderdale přivezen v roce 2020, když ho začali vyšetřovat kvůli podezření z vraždy 58leté Connie Ridgewayové, za kterou mu hrozí trest smrti. Ve vězení ale seděl už od roku 2019 kvůli sérii několika zločinů, za něž si měl odpykat 75 let.

"Podle našich informací tehdy proběhl jejich první fyzický kontakt," uvedl šerif Singleton.

Z výpovědí ostatních vězňů vyplývá, že White a Whiteová měli "výjimečný vztah". Casey podle nich dostával větší porce jídla a "měl výhody jako nikdo jiný". Za vše vděčil právě Vicky. Vztah podle šerifa pokračoval, i když se Casey vrátil zpět do státní věznice. V únoru byl ale kvůli výslechům v případu vraždy přesunut opět do Lauderdale.

Vicky Whiteová je nyní podezřelá z napomáhání k útěku. Ukazuje na to několik důkazů.

Krátce předtím například provedla řadu velkých finančních transakcí. V polovině dubna prodala rodinný dům, ve kterém dřív žila se svým teď už zesnulým manželem. Utržila ale výrazně méně, než jaká je hodnota domu na trhu. Navíc kolegům oznámila, že odchází do důchodu. Právě minulý pátek měl být jejím posledním dnem ve službě.

Vzorná dozorkyně

Žena svým chováním šokovala kolegy i blízkou rodinu, kteří ji jinak popisují jako vzornou zaměstnankyni. Zklamání nad jejím rozhodnutím vyjádřil i prokurátor okrsku Chris Connolly. "Věřili jsme jí a ona té důvěry zneužila," prohlásil.

Poté co Whiteová svůj dům prodala, bydlela krátce u matky. Ta médiím řekla: "Nevěděla jsem, jak mám jako matka reagovat, protože jsem si nejdřív myslela, že to je nějaký omyl. Pak jsem zjistila, že to tak je, a prostě jsem tomu nemohla uvěřit."

"Jsem jen hrdá, že už není naživu, protože si o ní myslel, že je dobrý člověk," řekla naopak pro deník Daily Beast tchyně Whiteové Frances. Její syn a Vickyin manžel v lednu zemřel na komplikace způsobené Parkinsonovou chorobou. "Neumím si představit, že s tím chlapem utekla, ale nikdy nevíte. Vždyť nakráčel do domu té ženy a zabodl ji."

Policie a šerif varují, že vzhledem k tomu, že Whiteová byla ozbrojena, je teď ozbrojen i Casey White, který je prý "extrémně nebezpečný". Pokud by je někdo spatřil, nemá se k páru přibližovat, ale pouze podat úřadům informace o jejich poloze. V případě uprchlého vězně je odměna až 10 tisíc dolarů, což je v přepočtu asi 230 tisíc korun. Informace o pobytu zmizelé dozorkyně se cení na až pět tisíc dolarů, tedy okolo 110 tisíc korun.

Nejedná se o ojedinělý případ. V amerických nápravných zařízeních ke vztahům mezi dozorci a vězni občas dochází, ačkoliv většinou je s tím spojené sexuální násilí a zneužívání. V roce 2015 veřejnost zaujal případ, kdy zmizeli dva velmi nebezpeční vězni ze zařízení ve státě New York. S útěkem jim pomohla švadlena, která ve věznici pracovala a udržovala s nimi milostný poměr. Na základě případu vznikl i seriál Útěk z vězení v Dannemoře.

