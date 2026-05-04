Aktuálně z Knihovny Václava Havla: Zasáhne východní křídlo NATO válka?

Pobaltské státy bývají v posledních letech často zmiňovány jako „další na řadě“. Nakolik je ale tento obraz opřený o realitu – a nakolik jde o zjednodušený mediální narativ? Jak vážně brát současné budování obranných linií v Litvě, Lotyšsku a Estonsku? A co skutečně znamená život ve stínu války na Ukrajině?
Debata nabídne širší pohled na region, který je formován nejen aktuální bezpečnostní situací, ale i složitou historií a někdy přehlíženými vztahy mezi jednotlivými pobaltskými zeměmi. Zaměříme se na to, jak se tyto historické zkušenosti promítají do dnešní politiky (například ve vztahu k ruskojazyčné menšině) i každodenní reality. Moderování debaty se ujme reportér Aktuálně.cz Jaroslav Synčák, hosty budou bezpečnostní analytik Lukáš Dyčka, historik a odborník na Pobaltí Luboš Švec, plukovník české armády Otakar Foltýn a redaktor Aktuálně.cz Viet Tran.
Debatu můžete sledovat dnes od 19:00 zde:
ŽIVĚ Írán hrozí protiútokem, pokud se americké lodě přiblíží k Hormuzskému průlivu
Íránská armáda varovala, že zaútočí na americké lodě, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, informuje agentura AFP. Íránské vojenské velení tak reagovalo na nedělní oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že plavidla USA budou doprovázet Hormuzským průlivem lodě, které v oblasti uvázly v předchozích týdnech kvůli konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem.
Zkopali ho do krve. Na anarchisty se vrhli neonacisté, jejich „tvář“ Vávra se brání
Potyčka mezi anarchisty a neonacisty měla drsnou dohru. Pravicoví radikálové měli zaútočit na dva účastníky AFA festu, shodou okolností šlo o členy německé kapely Abbruch. Jeden z hudebníků skončil s těžkými zraněními v nemocnici, známí pro něj uspořádali sbírku. Neonacista Filip Vávra, který se zúčastnil akce proti antifašistům, se od násilností distancoval. Víkendové výtržnictví řeší policie.
Požár v Českém Švýcarsku se hasičům podařilo lokalizovat, šířit už se nebude
Hasičům se v pondělí večer podařilo lokalizovat požár v národním parku České Švýcarsko, se kterým bojují od sobotního odpoledne. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude, plocha požářiště klesla z původních 100 hektarů na asi 20 hektarů. V pořadu Interview ČT24 to řekl generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček.
V centru Lipska vjelo do davu auto, dva lidi zabilo. Policie už zadržela řidiče
V centru východoněmeckého Lipska v pondělí odpoledne najel automobil do skupiny lidí, informují tiskové agentury a německá média. Policie místní stanici MDR sdělila, že incident si vyžádal dva mrtvé a dva vážně zraněné. Podle stanice Radio Leipzig vjel poškozený vůz SUV na pěší zónu, svědkové hovoří také o útoku nožem.
„Ať chytá napořád.“ V Tottenhamu oslavují Kinského, rozhodne nejspíš třaskavý přestup
Z hororové čtvrthodiny v Lize mistrů se oklepal a v anglické Premier League je teď jednou z klíčových osob boje o záchranu. Antonín Kinský v neděli přispěl k další výhře fotbalistů Tottenhamu a fanoušci i experti na něho teď pějí ódy. O osudu českého gólmana ale nejspíš rozhodne letní přestupové okno.