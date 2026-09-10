Aktér tajné schůzky získá novou roli. Američané chystají rošádu u jednání o míru

Ředitel Ústřední zpravodajské služby (CIA) USA John Ratcliffe se chystá převzít aktivnější roli v jednáních s Ruskem a Ukrajinou zprostředkovaných Spojenými státy. Ve čtvrtek to podle zdrojů deníku Financial Times sdělili představitelé z Washingtonu svým evropským protějškům. Zmíněný Ratcliffe byl na konci srpna na tajné schůzce v Moskvě, dosud ovšem není přesně známý konkrétní důvod jeho cesty.
Podle zdrojů Financial Times Bílý dům přiznal, že omezí účast zvláštního vyslance amerického prezidenta Donalda Trumpa Steva Witkoffa a zetě Donalda Trumpa Jareda Kushnera na rozhovorech. Právě oni vedli poslední jednání o řešení války mezi Ruskem a Ukrajinou, vyrazili kvůli tomu do ruské i ukrajinské metropole.
Například jenom Witkoff byl v Moskvě už osmkrát, minulý týden zase poprvé dorazil i do Kyjeva.
Podle zdrojů deníku si Witkoff pravděpodobně ponechá svou pozici zvláštního vyslance a mohl by se i nadále účastnit mírových rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou po boku ředitele CIA. Oba představitelé v současné době svádějí boj o to, kdo se ujme vedení v kterých otázkách.
Kushner mezitím řekl přátelům, že plánuje přejít od války mezi Ruskem a Ukrajinou k ukončení války v pásmu Gazy a války mezi USA a Izraelem proti Íránu.
Trump zatím neučinil konečné rozhodnutí. Mluvčí CIA Liz Lyonsová podle agentury Reuters informaci Financial Times popřela a v příspěvku na X ji označila za „nepravdivou“.
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