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Zahraničí

Aktér tajné schůzky získá novou roli. Američané chystají rošádu u jednání o míru

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
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Ředitel Ústřední zpravodajské služby (CIA) USA John Ratcliffe se chystá převzít aktivnější roli v jednáních s Ruskem a Ukrajinou zprostředkovaných Spojenými státy. Ve čtvrtek to podle zdrojů deníku Financial Times sdělili představitelé z Washingtonu svým evropským protějškům. Zmíněný Ratcliffe byl na konci srpna na tajné schůzce v Moskvě, dosud ovšem není přesně známý konkrétní důvod jeho cesty.

Donald Trump a John Ratcliffe
Donald Trump a John Ratcliffe Foto: Reuters
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Podle zdrojů Financial Times Bílý dům přiznal, že omezí účast zvláštního vyslance amerického prezidenta Donalda Trumpa Steva Witkoffa a zetě Donalda Trumpa Jareda Kushnera na rozhovorech. Právě oni vedli poslední jednání o řešení války mezi Ruskem a Ukrajinou, vyrazili kvůli tomu do ruské i ukrajinské metropole.

Například jenom Witkoff byl v Moskvě už osmkrát, minulý týden zase poprvé dorazil i do Kyjeva.

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Podle zdrojů deníku si Witkoff pravděpodobně ponechá svou pozici zvláštního vyslance a mohl by se i nadále účastnit mírových rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou po boku ředitele CIA. Oba představitelé v současné době svádějí boj o to, kdo se ujme vedení v kterých otázkách.

Kushner mezitím řekl přátelům, že plánuje přejít od války mezi Ruskem a Ukrajinou k ukončení války v pásmu Gazy a války mezi USA a Izraelem proti Íránu.

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Trump zatím neučinil konečné rozhodnutí. Mluvčí CIA Liz Lyonsová podle agentury Reuters informaci Financial Times popřela a v příspěvku na X ji označila za „nepravdivou“.

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Spotlight Aktuálně.cz – bezpečnostní analytik a ředitel Centra pro výzkum míru Michal Smetana. 28. srpna 2026. | Video: Tým Spotlight
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