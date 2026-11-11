Akce na kebab za euro rozpoutala chaos. Dav útočil na policisty, zasahoval i vrtulník

Lákavá nabídka kebabu za pouhé jedno euro přilákala do nové restaurace v Dortmundu stovky lidí. Nedělní slavnostní otevření se však rychle zvrtlo v nepokoje, při nichž návštěvníci útočili na policisty lahvemi, kameny i elektrokoloběžkami. Na místo nakonec musela vyrazit také pořádková jednotka i policejní vrtulník.
Ještě před samotným otevřením provozovny Food Lover ve východní části Dortmundu se před jejími dveřmi začaly srocovat stovky lidí, kteří si chtěli koupit kebab za výhodnou cenu.
Majitel podniku Mustafa Hilal totiž na uvítací akci lákal již několik dní dopředu rozsáhlou kampaní na sociálních sítích. Kromě kebabu za jedno euro sliboval i soutěž o nový iPhone nebo zájezd na pouť do Mekky.
Jakmile se dveře podniku otevřely, situace se rychle vymkla kontrole. Návštěvníci se začali tlačit na výlohu a chovali se agresivně. Majitel sice najal soukromou bezpečnostní službu, ta však na vyhrocenou situaci nebyla schopna adekvátně reagovat.
„Je tu obrovský chaos. Je tu asi tisíc lidí, vezměte si svůj kebab a odejděte!“ apeloval provozovatel ve videu na TikToku, v němž prosil o pomoc.
Podle svědků se někteří návštěvníci pokoušeli vykopnout také výlohu lékárny na protější straně ulice a házeli židle na zaparkovaná auta. Terčem útoků se následně stali i policisté, kteří na místo dorazili.
„Házeli po nich lahve, kameny, pyrotechniku, a dokonce i elektrokoloběžky,“ citoval policejního mluvčího deník Bild. Policie proto povolala všechny dostupné posily. Na místo vyrazila také početná pořádková jednotka a nad oblastí kroužil policejní vrtulník. Situaci se nakonec podařilo uklidnit a dav se postupně rozešel.
Podle dosavadních informací se celý incident obešel bez zranění, přičemž policie zahájila několik trestních řízení kvůli výtržnostem, poškozování cizí věci, urážkám a odporu proti úředním osobám. Mezi údajnými útočníky měly být podle policie také děti.
„Podobné akce i různá veřejná shromáždění si v poslední době přivlastňují lidé, kteří nemají zájem o nic jiného než o násilí,“ uvedl dortmundský policejní prezident Tim Frommeyer.
Policie prověřuje i odpovědnost provozovatele
Provozovatel kebabárny Mustafa Hilal nejprve zveřejnil krátké prohlášení, v němž uvedl, že na místo dorazilo více než tisíc lidí, z nichž se někteří neuměli chovat. V pozdějším rozhovoru pro stanici WDR vyjádřil lítost nad tím, jak celá akce dopadla.
„Z celého srdce se omlouvám, že to zašlo tak daleko,“ uvedl Hilal. Zároveň poděkoval policistům za to, že se jim podařilo nepokoje poměrně rychle dostat pod kontrolu.
Policejní mluvčí nicméně uvedla, že vyšetřovatelé prověřují také možnou odpovědnost samotného provozovatele. Ten totiž otevření podniku intenzivně propagoval na sociálních sítích, a musel tak počítat s velkým náporem zákazníků. Není proto vyloučeno, že bude muset uhradit část nákladů na policejní zásah.
Hilal si na slavnostní otevření připravil celkem 45 masových šišek. Kvůli předčasnému ukončení akce však většinu masa nestihl prodat. Rozhodl se proto zbývající zásoby rozdat lidem bez domova.
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