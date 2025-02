Pařížský summit o AI se chce odlišit. Expert varuje před degradací tématu bezpečnosti

Paříž příští týden pořádá mezinárodní summit o umělé inteligenci. Účast přislíbily politické špičky z 80 zemí. Z řad technologických gigantů mají přijet šéfové společností OpenAI a Google. Britský profesor Stuart Russell varuje před degradací tématu bezpečnosti. Výzkumník Ondřej Bajgar míní, že Francie prosazuje volnější pravidla pro svoji společnost Mistral AI, ale summit by měl pomoci k dialogu.

Na začátku příštího týdne, 10. a 11. února, se v pařížském Grand Palais uskuteční AI Action Summit. Jeho cílem je zprostředkovat mezinárodní diskusi o umělé inteligenci a propojit klíčové aktéry z oboru se zástupci vlád, byznysu, vědy, ale i umění a občanské společnosti.

Zúčastnit se mají politické špičky z 80 zemí, mimo jiné předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, německý kancléř Olaf Scholz, indický premiér Naréndra Módí či americký viceprezident J. D. Vance. Na summitu vystoupí i český prezident Petr Pavel. Z řad technologických gigantů se očekává šéf společnosti OpenAI Sam Altman nebo CEO Googlu Sundar Pichai.

Summit incioval francouzský prezident Emmanuel Macron, který jej nazval "akčním", neboť má nastolit odlišný přístup k umělé inteligenci v porovnání s podobnými událostmi, které proběhly v minulosti ve Velké Británii a v Jižní Koreji. Setkání se dává do kontrastu především s britským "bezpečnostním" summitem v Bletchley Park, který se konal v listopadu 2023. Letošní akce má odlišit odklon od úzkého zaměření na bezpečnost a existenční rizika umělé inteligence.

"V porovnání s Bletchley Park chceme rozšířit konverzaci," okomentovala věc zvláštní zmocněnkyně francouzského prezidenta pro umělou inteligenci Anne Bouverotová. Akcentovat se nemají pouze katastrofální nebezpečí, ale také například vliv umělé inteligence na pracovní trh či životní prostředí, a to včetně příležitostí, které nová technologie může přinést.

Nastolená změna se nesetkala s obecným nadšením. "V komunitě lidí, kteří se zabývají bezpečností umělé inteligence, převládá názor, že tím téma bylo degradováno," komentoval francouzský summit pro časopis Time profesor Stuart Russell z Kalifornské univerzity v Berkeley. "Na první pohled se zdá, že degradace bezpečnosti představuje pokus dát na vědomí, že 'chceme kráčet kupředu, že nebudeme příliš regulovat. Pokud společnosti budou chtít dělat byznys ve Francii, nebudeme je zatěžovat povinnostmi'," dodal.

V rozhovoru z loňského srpna Russell prohlásil, že tento vývoj považuje za chybu. Vnímat umělou inteligenci především jako potenciál pro ekonomický růst za cenu opomíjení spojeného rizika může podle něj vést k "extrémně destruktivním událostem".

Změna přístupu se mimo jiné přímo odráží i ve skladbě zúčastněných. Agentura Reuters v pátek informovala, že součástí americké delegace nebudou členové Institutu pro bezpečnost AI, který nechal založit bývalý prezident USA Joe Biden za účelem snižování rizik spojených s umělou inteligencí.

Výzkumník v oblasti bezpečnosti umělé inteligence na Univerzitě v Oxfordu Ondřej Bajgar pro Aktuálně.cz nemá zaměření summitu za překvapivé. "V Paříži sídlí společnost Mistral AI, která je významným hráčem na poli velkých jazykových modelů, a francouzská vláda ji dlouhodobě podporuje. Zatímco v Evropské unii je obecně výraznější akcent na regulaci umělé inteligence, tak konkrétně Francie vždycky prosazovala spíše volnější pravidla právě kvůli Mistralu," vysvětlil Bajgar, který donedávna působil také na Institutu pro budoucnost lidstva.

Bajgar nicméně dodal, že pařížský summit rozhodně bezpečnost neopomíjí úplně a že širší zaměření může být v lecčem i posunem k lepšímu. "Na minulých summitech v Bletchley Park v Anglii a také v jihokorejském Soulu se větší důraz dával na bezpečnost a existenční rizika, což vyvolalo kritiku od odborníků, kteří vidí hrozbu umělé inteligence ve vztahu k již existujícím společenským problémům," popsal.

"Nesmíme ignorovat možné katastrofické scénáře, ale zároveň zde máme zásadní otázky například ohledně toho, co dělat s tím, že umělá inteligence má potenciál brzy nahradit mnohá zaměstnání. Další velké téma se zabývá tím, zda automatizace pomocí umělé inteligence nepovede k diskriminaci a jaký dopad to bude mít na sociální nerovnosti. Pařížský summit by měl pomoci dialogu mezi jednotlivými komunitami odborníků," domnívá se Bajgar.

Tento pohled podporuje i Mezinárodní report o bezpečnosti umělé inteligence, který byl publikován letos v lednu pro účely summitu. Důraz na bezpečnost zmiňuje v úvodu zprávy Clara Chappazová, francouzská ministerská delegátka pro umělou inteligenci: "Nebude žádné přijetí této technologie bez bezpečnosti. Bezpečnost je základem důvěry."

