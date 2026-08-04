AI může nahradit miliony pracovních míst. Největší riziko hrozí bohatým ekonomikám

Rozvoj umělé inteligence (AI) přináší firmám vyšší produktivitu, zároveň ale zvyšuje riziko, že některé pracovní pozice nahradí automatizace. Tímto vývojem jsou mnohem více ohroženi zaměstnanci ve vyspělých ekonomikách, jako jsou Německo nebo Spojené státy, než v chudších zemích. Vyplývá to ze zprávy Světové banky (SB).
Podle studie je v zemích s vysokými příjmy kvůli využívání AI ohroženo zhruba 14,2 procenta pracovních míst. To je více než trojnásobek oproti zemím s nízkými a středními příjmy, kde riziku automatizace čelí 4,5 procenta pracovních pozic. Důvodem je především vyšší podíl profesí, u nichž může AI převzít část nebo většinu pracovních úkolů.
Zároveň SB upozornila, že AI nemusí pro rozvojové země představovat pouze hrozbu, ale může přinést i výrazné zvýšení produktivity. V těchto zemích by podle odhadu mohla pomoci zefektivnit práci u 16,2 procenta pracovních míst, což je hodnota blízká očekávanému přínosu v zemích s vysokými příjmy, kde činí 18,7 procenta.
Podle hlavního ekonoma SB Indermita Gilla přitom chudší státy nepotřebují rozsáhlé jazykové modely ani velká datová centra, aby z AI těžily. I menší a levnější nástroje mohou milionům lidí zlepšit přístup ke zdravotní péči, vzdělání nebo pomoci v zemědělství.
Autoři zprávy ale zároveň upozornili, že k využití potenciálu AI je třeba vytvořit odpovídající podmínky. Vlády chudších zemí by podle nich měly zajistit především dostupné internetové připojení a stabilní dodávky energie. Bez cílených opatření by totiž AI mohla naopak prohloubit rozdíly mezi jednotlivými státy, zvýšit nerovnost uvnitř zemí a vést k další koncentraci tržní síly u několika dominantních firem.
SB mezi země s vysokými příjmy řadí Německo a řadu dalších evropských států, včetně Česka a Slovenska, Spojené státy, Spojené arabské emiráty, Japonsko nebo Jižní Koreu. Do skupiny zemí se středními příjmy zařazuje například Brazílii, Čínu, Mexiko, Egypt, Indii, Thajsko a Vietnam. Mezi státy s nízkými příjmy pak patří například Afghánistán, Etiopie, Sýrie nebo Uganda, upozornila agentura DPA.
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