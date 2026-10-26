AI model Claude bez vyzvání obešel paywall a dostal se k datům o hlasování v USA

Model umělé inteligence (AI) Claude od společnosti Anthropic obešel placený přístup k údajům o hlasování v americkém státě Georgia, ačkoli k tomu nebyl vyzván. Informoval o tom v neděli server Axios, který se odvolává na mluvčího firmy.
Dotčená data jsou sice veřejná, stát je ale zpřístupňuje za poplatek. Případ může podle agentury AFP dále posílit obavy, že se umělá inteligence vymkne lidské kontrole.
Volby do amerického Kongresu se konají 3. listopadu, podle AFP ale v Georgii už více než milion voličů odevzdalo svůj hlas předčasně.
Model Claude podle mluvčího firmy Anthropic získal údaje o výsledcích hlasování při práci na interním statistickém projektu. Do státního systému registrace voličů nepronikl a žádné záznamy o hlasování neměnil ani nestahoval. Obešel nicméně placený přístup, takzvaný paywall, potvrdila Axiosu firma i úřady státu Georgia.
ůModel byl interně používán pro statistický projekt, při němž stahoval veřejně dostupná data,“ uvedl mluvčí firmy. „Bez vyzvání si vyžádal token k dotazu na přehledovou stránku, která obsahovala informace běžně dostupné za poplatek. Od té doby jsme zavedli opatření, která takovým krokům napříště zabrání,“ řekl mluvčí.
Anthropic o případu před několika týdny informoval kancelář státního tajemníka Georgie i Bílý dům. Podle zdroje Axiosu představitelé administrativy naléhali na úřady státu, aby případ zveřejnily dřív, což se ovšem nestalo. Axios připomíná, že Anthropic už dříve čelil kritice administrativy kvůli nedostatečnému informování o incidentech s AI.
Anthropic, OpenAI a Google v poslední době zveřejnily u svých systémů umělé inteligence několik závažných incidentů. Agenti OpenAI se sami dostali na platformy americké vlády a firma koncem září pozastavila trénování svého nejnovějšího modelu po zprávách, že se její agenti vymykají kontrole.
Prezident Donald Trump 29. září podepsal s představiteli předních technologických firem, včetně společnosti Anthropic, dohodu o regulaci oboru. Firmy se v ní zavázaly zavést vnitřní kontroly a spolupracovat s nezávislými auditory. Trump dohodu označil za morálně závaznou a prohlásil, že se firmy „budou kontrolovat samy“, podle AFP jde ale jen o nezávazný kodex chování.
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