Brusel čekají protesty. Agrární komory zemí V4 odmítly změny v zemědělské politice EU

Agrární komory zemí Visegrádské skupiny (V4), tedy Česka, Maďarska, Polska a Slovenska, odmítly připravované změny ve společné zemědělské politice. Její členové se zároveň zapojí do protestu, který do Bruselu v této záležitosti svolala největší evropská zemědělská organizace COPA-COGECA. Zástupci agrárních komor V4 to oznámili v pátek po jednání na Slovensku.
Protesty zemědělců proti politice EU nejsou v Bruselu ničím výjimečným. Snímek je z demonstrace proti plánu na omezení emisí dusíku v roce 2023.
Protesty zemědělců proti politice EU nejsou v Bruselu ničím výjimečným. Snímek je z demonstrace proti plánu na omezení emisí dusíku v roce 2023. | Foto: Reuters

"Odmítáme stávající návrhy Evropské komise (EK) ke společné zemědělské politice a k víceletému finančnímu rámci. Návrhy jsou nepřijatelné, bourají jistoty potravinové soběstačnosti. Tam, kde se vytrácí dialog, musí nastat boj," řekl tajemník Agrární komory ČR Jiří Felčárek.

Uvedeným protestem chtějí evropští zemědělci vyjádřit i nesouhlas s dohodou EU o volném obchodu s jihoamerickými zeměmi sdruženými v organizaci Mercosur.

Předseda slovenské zemědělské a potravinářské komory SPPK Andrej Gajdoš řekl, že návrhy EK v oblasti společné zemědělské politiky jsou odlišné od dřívějších ujištění EU. Zemědělcům se podle něj také nezamlouvá například plánovaný faktický zánik nynějších fondů na podporu farmářů a potravinářů a vytvoření jednoho fondu, ze kterého bude možné používat peníze nejen na projekty v zemědělství, ale i v jiných sektorech.

"Za nás je to zánik společné zemědělské politiky, jak ji známe. My jako zemědělci budeme muset na národní úrovni bojovat, zda Slovenská republika koupí zemědělci traktor nebo koupí CT přístroj do nemocnice. My odmítáme bojovat s dopravou, se školstvím, se zdravotnictvím," řekl Gajdoš.

Zemědělci se obávají, že by s novým víceletým finančním rámcem EU mohlo od roku 2028 do jejich odvětví směřovat méně peněz. Bratislava kritizuje také chystané omezování podpory velkým zemědělským podnikům, které mají silné zastoupení právě ve slovenském zemědělství.

 
