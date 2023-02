Agenti FBI prohledávají dům amerického exviceprezidenta Pence kvůli tajným dokumentům

Agenti amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) v pátek zahájili předem dohodnutou prohlídku v bydlišti někdejšího exviceprezidenta Mikea Pence, kde se v lednu našly dokumenty označené jako tajné. Nesprávně uchovávané citlivé vládní materiály byly dříve objeveny také u bývalého prezidenta Donalda Trumpa a současné hlavy státu Joea Bidena.

O plánu FBI prohledat Penceův dům ve státě Indiana minulý týden informoval deník The Wall Street Journal a podle informací The New York Times tým bývalého viceprezidenta s krokem souhlasil.

Stalo se tak poté, co Penceovi spolupracovníci v domě našli "malý počet" utajovaných dokumentů, které prý byly "nedopatřením sbaleny a přepraveny" na konci úřadování Trumpa a Pence na začátku roku 2021.

Americké ministerstvo spravedlnosti ani tým viceprezidenta z let 2017 až 2021 se ihned k probíhající domovní prohlídce nevyjádřily, uvádí média. Podobná kauza potkala v uplynulých týdnech prezidenta Bidena, přičemž v jeho případě se jedná o starší dokumenty z jeho působení ve viceprezidentské a senátorské funkci.

Záznamy, které měly být po odchodu z daných postů odevzdány Národnímu archivu, našli Bidenovi poradci v domě ve Wilmingtonu ve státu Delaware a v jeho bývalé kanceláři ve Washingtonu. Biden nyní kvůli tomu čelí vyšetřování ze strany zvláštního vyšetřovatele.

Toho federální ministerstvo spravedlnosti jmenovalo i v kauze kolem Trumpa, jehož problémy kolem tajných dokumentů jsou zatím mezi trojicí zmíněných politiků nejvážnější.

Ve své rezidenci na Floridě měl po odchodu z Bílého domu podle dosavadních zjištění několik krabic vládních materiálů a nechtěl se jich vzdát. Část dokumentů po měsících vyšetřování předal úřadům, další pak agenti FBI zabavili při srpnové razii.

Video: Agenti FBI prohledali soukromou rezidenci Donalda Trumpa na Floridě (9. 8. 2022)