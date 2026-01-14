Přeskočit na obsah
Benative
14. 1. Radovan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Agenti FBI prohledali domov novinářky z Washington Post, vyšetřují únik informací

ČTK

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) prohledal domov reportérky deníku The Washington Post ve Virginii v rámci vyšetřování dodavatele Pentagonu obviněného z nelegálního držení a sdílení tajných vládních dokumentů.

FILE PHOTO: Newspaper banner logo is seen during grand opening of Washington Post in Washington
The Washington Post (ilustrační foto).Foto: REUTERS
Reklama

Informovaly o tom Washington Post a ministryně spravedlnosti Pam Bondiová. Ministryně uvedla, že reportérka zveřejňovala utajované informace, které jí nelegálně sdělil „dodavatel“. Dotyčný byl zadržen, oznámila Bondiová na sociální síti X.

Deník Wahington Post napsal, že není neobvyklé, že FBI vyšetřuje úniky informací kolem novinářů, kteří zveřejňují citlivé vládní informace. List však označil za vysoce neobvyklé a agresivní, že agenti FBI prohledali domov novinářky.

Ministryně Bondiová v příspěvku napsala, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa „nebude tolerovat úniky utajovaných informací, jejichž zveřejnění představuje vážné riziko pro národní bezpečnost a pro statečné muže a ženy, kteří slouží naší zemi“. O domovní prohlídku podle ní požádalo ministerstvo obrany.

Reportérka Hannah Natansonová byla doma, když federální agenti prohledávali její domov a elektronické přístroje, přičemž jí zabavili telefon, dva notebooky a chytré hodinky. Jeden z notebooků je její osobní, druhý pracovní.

Reklama
Reklama

Tajné zprávy schovával ve svačinové krabičce

Vyšetřovatelé Natansonové sdělili, že není předmětem jejich vyšetřování. Povolení k domovní prohlídce podle listu uvádí, že úřady vyšetřují Aurelia Pereze-Lugonese, systémového administrátora z Marylandu.

Perez-Lugones v minulosti prošel nejvyšší bezpečnostní prověrkou a nyní čelí obvinění, že získal přístup k utajovaným zprávám zpravodajských služeb a že si je odnesl domů. Tyto zprávy byly podle FBI nalezeny v jeho krabičce na jídlo a ve sklepě jeho domu.

Související

Natansonová pokrývá federální pracovní sílu a během prvního roku Trumpova druhého funkčního období se podílela na nejvýznamnějším a nejcitlivějším zpravodajství WP, píše deník. Trumpova administrativa během tohoto období usilovala o zásadní zredukování federální správy. Reportérka nedávno zveřejnila článek, ve kterém popsala, jak získávala stovky nových zdrojů, čímž si od svých kolegů vysloužila přezdívku Zaříkávačka federální vlády.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Marika Mikušová téměř pět let létala u Emirates po celém světě a dnes o tom otevřeně mluví na Instagramu i v knihách.
Marika Mikušová téměř pět let létala u Emirates po celém světě a dnes o tom otevřeně mluví na Instagramu i v knihách.
Marika Mikušová téměř pět let létala u Emirates po celém světě a dnes o tom otevřeně mluví na Instagramu i v knihách.

Glamour končí po nástupu pasažérů. Bývalá letuška odhaluje život v oblacích bez pozlátka

Dokonalý make-up, věčný úsměv a snídaně v exotických destinacích. Práce letušky u prestižních Emirates vypadá zvenčí jako nekonečná dovolená, realita je však mnohem drsnější. Šestatřicetiletá Marika Mikušová strávila v oblacích pět let a nyní bez obalu popisuje svět, kde glamour končí s nástupem prvního pasažéra. Od řešení sexu na palubě až po syndrom vyhoření v „plechovce se stovkami lidí“.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama