Agenti FBI prohledali domov novinářky z Washington Post, vyšetřují únik informací

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) prohledal domov reportérky deníku The Washington Post ve Virginii v rámci vyšetřování dodavatele Pentagonu obviněného z nelegálního držení a sdílení tajných vládních dokumentů.
Informovaly o tom Washington Post a ministryně spravedlnosti Pam Bondiová. Ministryně uvedla, že reportérka zveřejňovala utajované informace, které jí nelegálně sdělil „dodavatel“. Dotyčný byl zadržen, oznámila Bondiová na sociální síti X.
Deník Wahington Post napsal, že není neobvyklé, že FBI vyšetřuje úniky informací kolem novinářů, kteří zveřejňují citlivé vládní informace. List však označil za vysoce neobvyklé a agresivní, že agenti FBI prohledali domov novinářky.
Ministryně Bondiová v příspěvku napsala, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa „nebude tolerovat úniky utajovaných informací, jejichž zveřejnění představuje vážné riziko pro národní bezpečnost a pro statečné muže a ženy, kteří slouží naší zemi“. O domovní prohlídku podle ní požádalo ministerstvo obrany.
Reportérka Hannah Natansonová byla doma, když federální agenti prohledávali její domov a elektronické přístroje, přičemž jí zabavili telefon, dva notebooky a chytré hodinky. Jeden z notebooků je její osobní, druhý pracovní.
Tajné zprávy schovával ve svačinové krabičce
Vyšetřovatelé Natansonové sdělili, že není předmětem jejich vyšetřování. Povolení k domovní prohlídce podle listu uvádí, že úřady vyšetřují Aurelia Pereze-Lugonese, systémového administrátora z Marylandu.
Perez-Lugones v minulosti prošel nejvyšší bezpečnostní prověrkou a nyní čelí obvinění, že získal přístup k utajovaným zprávám zpravodajských služeb a že si je odnesl domů. Tyto zprávy byly podle FBI nalezeny v jeho krabičce na jídlo a ve sklepě jeho domu.
Natansonová pokrývá federální pracovní sílu a během prvního roku Trumpova druhého funkčního období se podílela na nejvýznamnějším a nejcitlivějším zpravodajství WP, píše deník. Trumpova administrativa během tohoto období usilovala o zásadní zredukování federální správy. Reportérka nedávno zveřejnila článek, ve kterém popsala, jak získávala stovky nových zdrojů, čímž si od svých kolegů vysloužila přezdívku Zaříkávačka federální vlády.
