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Trumpův agent vypálil sedm ran. Muž přežil, v autě seděl i jeho malý syn

Agent ICE ve čtvrtek postřelil muže v newyorském Bronxu.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
ČTK,Jan Bezucha
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Agent amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) ve čtvrtek odpoledne v New Yorku postřelil osmadvacetiletého muže z Dominikánské republiky, který jel v automobilu s pětiletým chlapcem.

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A man is detained after a shooting reportedly involving US Immigration and Customs Enforcement (ICE) officers in New York City
Agent ICE ve čtvrtek postřelil muže v newyorském Bronxu.Foto: Handout – Stephanie

Muž přežil a byl převezen do nemocnice, chlapec nebyl zraněn. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) tvrdí, že šlo o "cílenou policejní akci" kvůli jeho zatčení, kritici a místní politici ji však odsoudili jako ukázku nebezpečné imigrační politiky Trumpovy administrativy. Informovala o tom v noci na pátek agentura AP.

Ministerstvo přesně nepopsalo, co agenty ke střelbě vedlo. Uvedlo jen, že agent během incidentu použil zbraň a že byl muž zraněn. Podle šéfky newyorské policie Jessicy Tischové muž, jehož identifikovala jako Oscara Belgala, právě parkoval, když k vozu přistoupil federální agent v civilu s tasenou zbraní spolu s dalším agentem, rovněž v civilu.

Eyewitness footage shows man being detained after reports ICE agents involved shooting in New York
Agent ICE ve čtvrtek postřelil muže v newyorském Bronxu.Foto: UGC – Pedro Almarez

Když Belgal popojel autem vpřed, minimálně jeden z agentů vypálil sedm ran a zasáhl ho pod levé ucho. Policie se podle Tischové zásahu neúčastnila, střelbu ale uslyšela a vyrazila na místo. Chlapce předala příbuznému.

Střílelo se kolem 16:00 v Marble Hillu, malé newyorské čtvrti, která je součástí Bronxu. DHS tvrdí, že chtělo zatknout "ilegálního cizince a kriminálníka", který byl odsouzen za velkou krádež a byl v minulosti několikrát zatčen.

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Shooting involving US Immigration and Customs Enforcement (ICE) in the Bronx borough, in New York City
Policisté na místě střelby v newyorském Bronxu. Foto: REUTERS – Eduardo Munoz

Podle Tischové byl Belgal zatčen v roce 2023 kvůli loupeži, později se k činu doznal a dostal podmínku. Následně byl zatčen za prodej drog, případ není uzavřen a Belgal podle soudních záznamů vinu odmítá.

Starosta Zohran Mamdani označil střelbu za pobuřující a řekl, že pro ni neexistuje žádné ospravedlnění. Podle něj měli agenti, kteří auto obklíčili, masky a stavební vesty, takže bylo těžké poznat, že jde o imigrační úředníky.

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Starosta uvedl, že ve čtvrtek večer dvě hodiny přesvědčoval prezidenta Donalda Trumpa a ministra vnitřní bezpečnosti Markwaynea Mullina, aby zraněného propustili a akce ve městě namířené proti přistěhovalcům zastavili, avšak bez úspěchu. V noci pak podle něj federální úřady muže z nemocnice odvezly. Podobné stanovisko telefonicky sdělila Trumpovi a Mullinovi i guvernérka státu New York Kathy Hochulová.

Na místě incidentu se ve čtvrtek večer konala podle AP vyhrocená tisková konference, na níž střelbu odsoudilo několik místních politiků. Přítomní demonstranti požadovali, aby agenti ICE okamžitě zmizeli z ulic, a vydali se na pochod k nemocnici, kde byl zraněný muž ošetřován. Někteří z nich se střetli s policií, která několik osob zatkla.

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DHS tvrdí, že jeho agenti jsou nuceni zatýkat nebezpečné cizince v nepředvídatelném a nebezpečném prostředí, a vinu připisuje údajně "bezstarostné azylové politice" v oblastech vedených demokraty. Agenti ICE od loňska použili zbraň k zastavení vozidel nejméně v deseti případech, nejméně čtyři lidi při tom zabili a další zranili. Koncem září pak úřad zakázal svým agentům automobilové honičky a zastavování aut povolil jen těm, kdo absolvovali speciální výcvik, připomněla AP.

Ruští adrenalinoví lezci rozvinuli na vrcholu newyorského Empire State Building transparent. | Video: Reuters
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