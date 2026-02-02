Přeskočit na obsah
Benative
2. 2. Nela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Afrikánci v JAR požadují půdu, již kdysi získali od místních a pak o ni přišli

ČTK

Potomci nizozemských osadníků v Jihoafrické republice (JAR) si činí nároky na území, které kdysi získali jejich předci od tamního království a později o ně přišli ve prospěch Británie. K tomuto kroku je podle agentury Reuters inspiruje snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa o získání kontroly nad Grónskem, které je autonomní součástí Dánska.

Oranžský svobodný stát založili nizozemští osadníci v 19. století na území, které jim věnoval král národa Zuluů za to, že ho podpořili ve válce o dědictví zulské proti jeho bratru. Afrikánci v JAR si dodnes připomínají vítězství v bitvě u Krvavé řeky ze 16. prosince 1838; snímek oslav Dne přísahy (Geloftedag) je z loňska.
Oranžský svobodný stát založili nizozemští osadníci v 19. století na území, které jim věnoval král národa Zuluů za to, že ho podpořili ve válce o dědictví zulské proti jeho bratru. Afrikánci v JAR si dodnes připomínají vítězství v bitvě u Krvavé řeky ze 16. prosince 1838; snímek oslav Dne přísahy (Geloftedag) je z loňska.Foto: Profimedia
Reklama

Skupina nazvaná „Boerevolk Oranžského svobodného státu“ si nárokuje území ve východní provincii KwaZulu-Natal u hranic s Lesothem, které nizozemským osadníkům v 19. století věnoval král národa Zuluů za to, že ho podpořili ve válce o dědictví zulské proti jeho bratru. Na přelomu 19. a 20. století však o toto území přišli v druhé búrské válce, kdy bojovali proti britským imperiálním vojskům. Britové z něho pak za cenu velkých ztrát udělali součást JAR.

Oznámení skupiny bylo podle Reuters zveřejněno ve vládním věstníku minulý týden a skupina se v něm odkazuje na rezoluci OSN, která garantuje nezávislost zemím a národům pod koloniální nadvládou. "Británie půdu nikdy nevlastnila, (...) tak ji nemohla legálně dát Jihoafrické unii v roce 1910," uvádějí.

Související

Jihoafrická unie (1910-1961) byla předchůdce dnešní Jihoafrické republiky. Území, které skupina požaduje, tak podle ní JAR nepatří. Ve svém oznámení uvedla, že se nechala inspirovat Trumpem, který zpochybnil nárok Dánska na Grónsko, píše Reuters.

Mluvčí Boerevolk Oranžského svobodného státu na opakovanou žádost Reuters o komentář neodpověděl, nereagoval ovšem ani mluvčí vládního oddělení pro pozemkové reformy.

Reklama
Reklama

Jihoafrická vláda v minulosti dovolila separatistické skupině bílých Afrikánců, tedy potomkům evropských osadníků, aby založili město Orania na Oranžské řece, připomíná Reuters. Většinu obyvatel tvoří právě Afrikánci a od roku 2004 má Orania i vlastní měnu. Pravděpodobnost, že by ale Pretoria vyhověla požadavkům skupiny Boerevolk Oranžského svobodného státu, je podle Reuters nepatrná.

Související

Velkou část půdy, kterou Afrikánci na území dnešní JAR osídlili, zabrali původním obyvatelům v různých potyčkách a bitkách, v důsledku čehož jim dnes patří v zemi většina soukromé půdy.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Alí Chameneí, Irán
Alí Chameneí, Irán
Alí Chameneí, Irán

ŽIVĚ„Bude z toho válka.“ Chameneí varuje USA před útokem na Írán. Trump už zareagoval

Pokud USA zaútočí na Írán, tentokrát z toho bude regionální konflikt, varoval v nedělním živém televizním vysílání íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí. Jde zatím o nejdůraznější hrozbu, kterou 86letý ajatolláh směrem k Washingtonu pronesl. Krátce předtím předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf prohlásil, že Teherán považuje ozbrojené síly zemí EU za teroristické skupiny.

Americký prezident Trump navštívil Floridu
Americký prezident Trump navštívil Floridu
Americký prezident Trump navštívil Floridu

Trump chce svrhnout další režim. Podle něj dává prostor ruským špehům

Americký prezident Donald Trump má další cíl: komunistický režim na Kubě. V posledních týdnech vyvíjí Washington na Havanu stále větší tlak. Trumpova administrativa se navíc pokouší Kubu úplně odstřihnout od dodávek ropy. Podle některých odhadů tak má tamní režim zásoby paliva maximálně na dva týdny.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama