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Zahraničí

Afghánistán zasáhlo zemětřesení o síle 6,1 stupně

ČTK

Východní provincie Afghánistánu v sobotu zasáhlo zemětřesení o síle 6,1 stupně, uvedla agentura AFP s odvoláním na americkou geologickou službu.

FILE PHOTO: A man on a video call in Kabul, Afghanistan,
ilustrační fotoFoto: REUTERS – SAYED HASSIB
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Agentury o případných obětech ani škodách zatím neinformovaly. Epicentrum se nacházelo 43 kilometrů jižně od města Džorm v provincii Badachšán, otřesy ale hlásili i zpravodajové AFP v Kábulu a v pákistánském Islámábádu. Ohnisko zemětřesení leželo v hloubce 208,3 kilometru.

Zemětřesení jsou v Afghánistánu častá, a to zejména v horské oblasti Hindúkúše, neboť region se nachází na rozhraní euroasijské a indické tektonické desky. Škody a ztráty na životech tam bývají vysoké vzhledem k nestabilitě staveb.

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Poslední velké zemětřesení zasáhlo Afghánistán loni 31. srpna. Vyžádalo si přes 2200 mrtvých a více než 3400 zraněných. Tato katastrofa se řadí k nejničivějším zemětřesením v historii země. Ohnisko otřesu o síle šesti stupňů se nacházelo v hloubce deseti kilometrů.

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