Zahraničí

Afghánistán a Pákistán se dohodly na obnovení mírových rozhovorů v Istanbulu

ČTK ČTK
před 22 minutami
Afghánistán a Pákistán se dohodly na obnovení mírových rozhovorů v Istanbulu. Uvedla to agentura Reuters, která se odvolává na tři informované zdroje.
Policie použila slzný plyn k rozehnání příznivců islamistické strany Tahríke-Tálibán Pákistán během jejich pro-palestinského pochodu směrem k hlavnímu městu Islámábádu.
Policie použila slzný plyn k rozehnání příznivců islamistické strany Tahríke-Tálibán Pákistán během jejich pro-palestinského pochodu směrem k hlavnímu městu Islámábádu. | Foto: Reuters

Islámábád ve středu oznámil, že jednání o trvalém příměří mezi oběma stranami v Istanbulu selhala. Pákistánská vláda zároveň pohrozila, že pokud to bude nutné, je schopna zcela zničit moc radikálního hnutí Tálibán, které vládne v Afghánistánu. Kábul se k tomu zatím nevyjádřil, už dříve ale uvedl, že v případě útoku bude reagovat.

Tálibán obvinil Pákistán, že 9. října porušil afghánský vzdušný prostor, zaútočil na Kábul a bombardoval trh na východě země. Islámábád tvrdil, že cílil na vůdce ozbrojenců napojených na Tálibán. Ten v odvetě zahájil ofenzivu na hranici. Obě strany informovaly o desítkách mrtvých a stovkách zraněných.

Související

Bez dohody s Afghánistánem může začít otevřená válka, řekl pákistánský ministr

Pákistán, Afghánistán

Příměří schválené před necelými dvěma týdny v Kataru sice ukončilo boje, média ale o víkendu informovala o střetech poblíž hranice s Afghánistánem, které si vyžádaly životy pěti pákistánských vojáků a 25 islamistických ozbrojenců.

Afghánské úřady podle Islámábádu poskytují útočiště členům zakázané pákistánské militantní organizace Tehríke Tálibán Pákistán, která má úzké vazby na Tálibán. Pákistán této skupině přičítá odpovědnost za útoky na svém území. Kábul taková obvinění odmítá a naopak viní Islámábád, že podporuje teroristické skupiny, zejména odnož hnutí Islámský stát.

 
Mohlo by vás zajímat

Z volebního taháku je noční můra. Obědy zdarma v Indonésii otrávily 15 tisíc dětí

Z volebního taháku je noční můra. Obědy zdarma v Indonésii otrávily 15 tisíc dětí

Výpadky pozornosti i paměti. Studie ukázala důsledky nedostatku spánku a únavy

Výpadky pozornosti i paměti. Studie ukázala důsledky nedostatku spánku a únavy

"Čína USA do pěti let dožene." Trump nařídil okamžité obnovení testů jaderných zbraní

"Čína USA do pěti let dožene." Trump nařídil okamžité obnovení testů jaderných zbraní

Jednání s Čínou? Dvanáct z deseti, hodnotí Trump. Schůzka přitom skončila předčasně

Jednání s Čínou? Dvanáct z deseti, hodnotí Trump. Schůzka přitom skončila předčasně
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Afghánistán Pákistán mírová jednání příměří Turecko Istanbul

Právě se děje

před 1 minutou
Řidička tramvaje koukala do telefonu, nevšimla si mladíka na kolejích a usmýkala ho

Řidička tramvaje koukala do telefonu, nevšimla si mladíka na kolejích a usmýkala ho

Tramvaj muže zachytila a vláčela více než kilometr po plzeňské Koterovské třídě až k další zastávce.
před 4 minutami
Hayato na protestu proti bratru Tomiovi: "Nikdo v naší rodině SPD nevolí," říká
4:14

Hayato na protestu proti bratru Tomiovi: "Nikdo v naší rodině SPD nevolí," říká

"Můj bratr Tomio mnoho a mnoho let pustošil českou společnost, jel prokremelské dezinformace," sdělil Aktuálně.cz Hayato Okamura.
před 11 minutami
Z volebního taháku je noční můra. Obědy zdarma v Indonésii otrávily 15 tisíc dětí

Z volebního taháku je noční můra. Obědy zdarma v Indonésii otrávily 15 tisíc dětí

Hlavními příčinami zdravotních problémů po konzumaci jídla ve školách je podle úřadů nevhodné skladování potravin.
před 22 minutami
Afghánistán a Pákistán se dohodly na obnovení mírových rozhovorů v Istanbulu

Afghánistán a Pákistán se dohodly na obnovení mírových rozhovorů v Istanbulu

Islámábád ve středu oznámil, že jednání o trvalém příměří mezi oběma stranami v Istanbulu selhala.
před 23 minutami
Francouzská policie zatkla pět dalších osob v souvislosti s krádeží v Louvru

Francouzská policie zatkla pět dalších osob v souvislosti s krádeží v Louvru

Klenoty se stále nepodařilo najít. Podle pracovníků muzea bude obtížné restaurovat korunu císařovny Eugénie, které se zloději při útěku zbavili.
před 1 hodinou
Nejdřív si Paříž pochvaloval, teď si stěžuje. Alcaraz na konci sezony sklízí posměch

Nejdřív si Paříž pochvaloval, teď si stěžuje. Alcaraz na konci sezony sklízí posměch

Carlosi Alcarazovi zmrznul úsměv, když vypadl hned v prvním utkání posledního Masters sezony.
před 1 hodinou

„Mám jen jedny ruce.“ Bývalý hokejista Hanzal z NHL pouští sbírku motorek Jawa a BMW

„Mám jen jedny ruce.“ Bývalý hokejista Hanzal z NHL pouští sbírku motorek Jawa a BMW
Prohlédnout si 28 fotografií
Bývalý profesionální hokejista Martin Hanzal miluje motorky.
Pořádá fichtl cup v Českých Budějovicích, v minulosti závod i několikrát vyhrál. "Teď už máme tak velkou účast, že je to daleko těžší," směje se.
Další zprávy