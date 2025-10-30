Afghánistán a Pákistán se dohodly na obnovení mírových rozhovorů v Istanbulu

Islámábád ve středu oznámil, že jednání o trvalém příměří mezi oběma stranami v Istanbulu selhala. Pákistánská vláda zároveň pohrozila, že pokud to bude nutné, je schopna zcela zničit moc radikálního hnutí Tálibán, které vládne v Afghánistánu. Kábul se k tomu zatím nevyjádřil, už dříve ale uvedl, že v případě útoku bude reagovat.
Tálibán obvinil Pákistán, že 9. října porušil afghánský vzdušný prostor, zaútočil na Kábul a bombardoval trh na východě země. Islámábád tvrdil, že cílil na vůdce ozbrojenců napojených na Tálibán. Ten v odvetě zahájil ofenzivu na hranici. Obě strany informovaly o desítkách mrtvých a stovkách zraněných.
Příměří schválené před necelými dvěma týdny v Kataru sice ukončilo boje, média ale o víkendu informovala o střetech poblíž hranice s Afghánistánem, které si vyžádaly životy pěti pákistánských vojáků a 25 islamistických ozbrojenců.
Afghánské úřady podle Islámábádu poskytují útočiště členům zakázané pákistánské militantní organizace Tehríke Tálibán Pákistán, která má úzké vazby na Tálibán. Pákistán této skupině přičítá odpovědnost za útoky na svém území. Kábul taková obvinění odmítá a naopak viní Islámábád, že podporuje teroristické skupiny, zejména odnož hnutí Islámský stát.