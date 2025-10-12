Zahraničí

Napětí mezi Afghánistánem a Pákistánem roste, na horké hranici se opět střílelo

Afghánské síly na hranici s Pákistánem v noci na neděli zabily 58 pákistánských vojáků, uvedl pro agenturu AP mluvčí afghánského vládnoucího hnutí Tálibán Zabíhulláh Mudžáhid. Obvinil přitom sousední zemi z provokací. Pákistán později naopak uvedl, že při střetech zemřelo 200 vojáků na afghánské straně a on sám ztratil 23 vojáků a dalších 29 jich utrpělo zranění.
V neděli mluvčí Tálibánu řekl, že afghánské síly obsadily 25 stanovišť pákistánské armády. O život při tom přišlo 58 pákistánských vojáků a dalších 30 utrpělo zranění.
Napětí mezi oběma zeměmi v posledních dnech roste. Afghánské úřady tento týden obvinily Pákistán z bombardování Kábulu a civilního tržiště na východě země. Nicméně Islámábád se k odpovědnosti za tyto útoky nepřihlásil.

V neděli mluvčí Tálibánu řekl, že afghánské síly obsadily 25 stanovišť pákistánské armády. O život při tom přišlo 58 pákistánských vojáků a dalších 30 utrpělo zranění. Zemřelo devět afghánských vojáků, dodal Zabíhulláh Mudžáhid.

"Proti stanovištím a táborům Tálibánu a proti zařízení pro výcvik teroristů byly vedeny přesné údery a zátahy," uvedla pákistánská armáda v prohlášení. "Více než 200 členů Tálibánu a k němu přidružených teroristů bylo neutralizováno," dodala.

Pákistán po přestřelkách na hranici uzavřel dva velké hraniční přechody Tórcham a Chaman a nejméně tři menší přechody, píše agentura Reuters.

Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf dnes Afghánistánu vzkázal, že "co se týče obrany Pákistánu, neexistuje žádný kompromis a každá provokace vyvolá silnou a efektivní reakci". Podle agentury AFP obvinil úřady ovládané Tálibánem, že umožňují, aby "teroristické živly" využívaly afghánské území.

Pákistánští činitelé působící v Tórchamu, kteří si přáli zůstat v anonymitě, AFP řekli, že dnes ráno už v oblasti žádné přestřelky nebyly. Podobná situace byla i na jiných důležitých hraničních přechodech.

Afghánské úřady podle Islámábádu poskytují útočiště členům zakázané pákistánské militantní organizace Tehríke Tálibán Pákistán (TTP). Pákistán této skupině přičítá odpovědnost za útoky na svém území. Kábul taková obvinění odmítá. TTP funguje samostatně, ale má úzké vazby na afghánský Tálibán. Podle letos zveřejněné zprávy OSN se TTP "dostává významné logistické a operační podpory" ze strany vlády Tálibánu v Kábulu.

Nad eskalací napětí mezi Afghánistánem a Pákistánem a jejími možnými dopady na bezpečnost a stabilitu celého regionu vyjádřilo znepokojení ministerstvo zahraničí Kataru. Obě strany vyzvalo, aby daly přednost "dialogu, diplomacii a zdrženlivosti". Podobně se vyjádřilo saúdskoarabské ministerstvo zahraničí. Saúdská Arábie v září s Pákistánem, který vlastní jaderné zbraně, uzavřela dohodu o vzájemné obraně, připomíná BBC.

Hranice mezi Pákistánem a Afghánistánem, známá jako Durandova linie, měří 2611 kilometrů. Afghánistán ji nikdy neuznal.

 
Další zprávy