Afghánec najel do davu a zabil dva lidi, aby ukázal, že je dobrým muslimem. Dostal doživotí

Na doživotí poslal ve čtvrtek německý soud do vězení 25letého Afghánce, který loni v únoru v Mnichově najel do odborářské demonstrace a zabil dva lidi. Zároveň soud vinu obžalovaného označil za zvlášť těžkou, což v tamním právním řádu prakticky znemožňuje propuštění z vězení po 15 letech. Útok se odehrál den před začátkem Mnichovské bezpečnostní konference a deset dní před parlamentními volbami.
Afghánec najel loni 13. února autem do lidí, kteří se účastnili protestu odborového svazu Verdi. Zranil více než čtyřicet z nich, 37letá žena a její dvouletá dcera zraněním podlehly. Soud jej ve čtvrtek shledal vinným ze dvou vražd a 23 pokusů o ni. Řada zraněných nadále trpí psychickými a fyzickými následky.
Do Německa muž přišel v roce 2016, azyl v zemi ale nezískal. Podle obžaloby byl jeho motiv nábožensko-politický a roli hrála také osobní frustrace. Vyšetřovatelé ale nenašli důkazy, že by byl členem některé z teroristických organizací, například Islámského státu.
Podle soudce Afghánec svým činem reagoval na situaci v muslimských zemích, včetně Afghánistánu či Pásma Gazy, a chtěl zabít náhodné lidi. „Obžalovaný tím chtěl provést bohulibý čin a dokázat Alláhovi, sobě samému a své rodině, že je dobrým muslimem,“ doplnil soudce.
Útok se odehrál den před začátkem Mnichovské bezpečnostní konference, kvůli které v bavorské metropoli panovala přísná bezpečnostní opatření, a také deset dní před předčasnými volbami do Spolkového sněmu.
Hlavním tématem kampaně přitom už v tu dobu byla migrace a bezpečnost, a to kvůli několika předcházejícím útokům spáchaným migranty.
V prosinci 2024 najel saúdskoarabský lékař do návštěvníků vánočních trhů v Magdeburku, zabil šest lidí a stovky dalších zranil. Soud mu na konci letošního června uložil rovněž doživotní trest vězení. V lednu 2025 zabil v Aschaffenburgu dvouletého chlapce a 41letého muže neúspěšný žadatel o azyl z Afghánistánu.
Jeho soud loni v říjnu poslal na neurčito na uzavřené oddělení psychiatrické nemocnice. Po mnichovském útoku a těsně před volebním dnem zaútočil syrský uprchlík na turistu u památníku holokaustu v Berlíně a způsobil mu vážná zranění. Tohoto 19letého útočníka poslal soud letos v březnu do vězení na 13 let.
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