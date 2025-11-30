AfD založila mládežnickou organizaci, protestovaly proti ní desítky tisíc lidí

Policie uvedla, že nejméně deset policistů utrpělo lehká zranění. Policie odhadla počet účastníků protestů na více než 25 tisíc, organizátoři z aliance Widersetzen (Odpor) hovoří o více než 50 tisících účastnících. Německá tajná služba označila AfD v květnu za prokazatelně pravicově extremistickou stranu.
Kvůli blokádám začal sjezd v Giessenu o více než dvě hodiny později. Řada z účastníků se dlouho nemohla do veletržní haly na severozápadě města dostat. S policejní ochrankou nakonec dorazili oba předsedové AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla. Sjezdu se účastní i předseda durynské organizace AfD a hlavní postava ultrapravicového křídla strany Björn Höcke.
Odpoledne oficiálně vznikla nová mládežnická organizace s názvem Generace Německo (GD), jejímž předsedou se stal 28letý braniborský poslanec Jean-Pascal Hohm. Delegáti navrhovali také názvy Mladá alternativa či Mládež Germania. Tyto návrhy ale neprošly.
Mladí příznivci AfD se v minulých letech sdružovali ve spolku Mladá alternativa (JA), který fungoval značně nezávisle a vyvolával četné kontroverze. Za prokazatelně pravicově extremistický jej považoval Spolkový úřad na ochranu ústavy (BfV), který má v Německu pravomoci civilní tajné služby, i obdobné úřady v pěti spolkových zemích na východě Německa. Protože spolku hrozil zákaz, rozhodlo se vedení AfD letos v lednu od něj distancovat. Mladá alternativa se následně rozpustila.
Nástupnická organizace je mnohem úžeji navázaná na stranické vedení. Jejím členem například může být jen někdo, kdo se předtím stal členem AfD. Podle spolupředsedkyně AfD Weidelové by měla Generace Německo vychovávat "kádry" pro AfD. Počítá totiž, že po zemských volbách v příštím roce bude třeba obsadit řadu postů. Například v Sasku-Anhaltsku či Meklenbursku-Předním Pomořansku nyní průzkumy AfD předpovídají zisk až 40 procent hlasů.
Vodní děla v sobotu ráno už policie použila proti skupině zhruba dvou tisíc lidí, která zablokovala silnici B49, jež svádí dopravu do města. Většina protestů ale podle policie byla poklidná, sešla se na nich směs lidí od spolků bojujících proti pravicovému extremismu, jako jsou například Omas gegen Rechts (Babičky proti pravici), přes odborové organizace až po členy politických stran. Policie ale ví také o členech krajně levicových skupin, kteří do města dorazili.
Mluvčí policie podle DPA uvedl, že nejméně deset policistů utrpělo lehká zranění, konečný počet ale zatím není k dispozici. "Policie nemá potvrzené údaje o zraněných demonstrantech," dodal mluvčí. Vedení policie podle něj konstatovalo, že operační plán policie "celkově zafungoval".
Aliance Widersetzen označila sobotní akty občanské neposlušnosti za obrovský úspěch. Tvrdí, že blokád se zúčastnilo přibližně 15 tisíc lidí.
Strana AfD je po únorových předčasných parlamentních volbách nejsilnější opoziční stranou ve Spolkovém sněmu. V hlasování získala 20,8 procenta hlasů. V současných průzkumech veřejného mínění se její zisky pohybují mezi 24 a 27 procenty, podle některých průzkumů by nyní ve volbách dokonce těsně vyhrála. Německá civilní kontrarozvědka v květnu AfD označila za prokazatelně pravicově extremistickou stranu. AfD se proti tomu brání u soudu.