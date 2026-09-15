Přeskočit na obsah
Benative
15. 9. Jolana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

AfD vede o parník ve volebních průzkumech, výrazně utíká i vládní CDU

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Alternativa pro Německo (AfD) poprvé v některém z průzkumů k celoněmeckým volbám dosáhla podpory 30 procent. Před konzervativní unií CDU/CSU kancléře Friedricha Merze, která je druhá, má podle agentury GMS náskok deset procentních bodů. Další dva průzkumy, které vyšly v úterý, připisují AfD 29 procent a uvádějí ji rovněž na prvním místě.

Alice Weidelová, AfD
Alice Weidelová, AfDFoto: Reuters
Reklama

Strana předminulý týden vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku a vyhrát by mohla i nedělní volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Ve volbách v Berlíně by mohla zisk zdvojnásobit.

Kdyby se konaly volby do německého Spolkového sněmu nyní, dostaly by se do něj podle průzkumu agentury GMS kromě AfD s 30 procenty a CDU/CSU s 20 procenty hlasů ještě strana Zelených se 14 procenty, sociální demokraté (SPD) s 11 procenty a strana Levice rovněž s 11 procenty hlasů.

Související

Rozdíl deseti procentních bodů mezi AfD a CDU/CSU naměřila některá z agentur poprvé. Současná Merzova vláda CDU/CSU a SPD by neměla nyní podle GMS v parlamentu většinu.

Podobné hodnoty naměřily ve svých průzkumech také agentury INSA a YouGov. Podle nich by nyní AfD získala 29 procent hlasů. INSA připsala CDU 19,5 procenta a YouGov dokonce jen 18,5 procenta. Také podle nich by se dostaly do Spolkového sněmu ještě tři další strany: Zelení, sociální demokraté a Levice.

Reklama
Reklama

Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV) označil loni v květnu AfD za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se proti tomu soudně brání. V loňských celoněmeckých parlamentních volbách AfD dostala 20,8 procenta hlasů, a stala se nejsilnější opoziční stranou.

Předminulou neděli AfD v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku zvítězila s rekordním ziskem 43,8 procenta hlasů. Pro nedělní volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku jí průzkumy předpovídají 35 až 38 procent, zatímco Merzova CDU by mohla dostat jen šest až sedm procent. Není vyloučeno ani to, že by se nemusela do sněmu ve Schwerinu dostat vůbec.

V Berlíně, kde se volby konají rovněž v neděli, by AfD mohla dostat kolem 18 procent hlasů a svůj výsledek z voleb v roce 2023 tak zdvojnásobit. CDU se v průzkumech před berlínským hlasováním přetahuje o první příčku s radikálně levicovou stranou Levice.

Debakl ve volbách v Sasku-Anhaltsku a průzkumy před volbami v Meklenbursku-Předním Pomořansku a v Berlíně značně oslabily pozici kancléře Merze. Podle průzkumu agentury INSA z minulého týdne mu důvěřuje už jen 14 procent Němců. Jeho další působení v čele vlády navíc odmítá i většina voličů CDU.

Reklama
Reklama

Stále více se proto spekuluje o tom, že by Merze jeho vlastní strana mohla donutit, aby se funkce v čele vlády vzdal. Jako jeho možní nástupci jsou nejčastěji zmiňováni bavorský premiér Markus Söder a premiér Severního Porýní-Vestfálska Hendrik Wüst.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
FILE PHOTO: Belarusian President Lukashenko attends a meeting with Russian President Putin in Moscow
FILE PHOTO: Belarusian President Lukashenko attends a meeting with Russian President Putin in Moscow
FILE PHOTO: Belarusian President Lukashenko attends a meeting with Russian President Putin in Moscow

Běloruské úřady podle zprávy pro OSN spolupracují na represích vůči opozici

Běloruské státní instituce od roku 2020 spolupracují na všech stupních justičního systému při umlčování kritiků autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka, součástí represí jsou zatýkání, věznění a sledování. V připravované zprávě pro Radu OSN pro lidská práva (UNHRC) to tvrdí nezávislí experti, napsala dnes agentura Reuters.

Policista, policajt, policie, ilustrační fotografie, ilustrační foto
Policista, policajt, policie, ilustrační fotografie, ilustrační foto
Policista, policajt, policie, ilustrační fotografie, ilustrační foto

Policie pátrá po osobě, která na Semilsku odložila mrtvé novorozeně

Policie v úterý potvrdila, že od nedělního večera prošetřuje na Semilsku smrt novorozence nalezeného v kontejneru na odpad. O nálezu mrtvého dítěte v Rovensku pod Troskami v pondělí informovala některá média. Po osobě, která ho tam odložila, krajští kriminalisté intenzivně pátrají, uvedla na síti X regionální mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Česká skladatelka, pianistka, zpěvačka, aranžérka a producentka Beata Hlavenková je držitelkou dvou hudebních cen Anděl.
Česká skladatelka, pianistka, zpěvačka, aranžérka a producentka Beata Hlavenková je držitelkou dvou hudebních cen Anděl.
Česká skladatelka, pianistka, zpěvačka, aranžérka a producentka Beata Hlavenková je držitelkou dvou hudebních cen Anděl.

Santiniho katedrálu naplní hudba Beaty Hlavenkové, zněla i ve filmu Zátopek a Dukla61

V pátek 2. října od 19:30 se v sedlecké katedrále odehraje koncert pianistky, skladatelky a producentky Beaty Hlavenkové. Večer nabídne hudbu z alba Theodoros i zhudebněné básně a propojí současnou tvorbu s výjimečnou architekturou Santiniho katedrály. Hlavenková získala několik hudebních ocenění Anděl a její hudba zazněla také ve filmech Zátopek, Král Šumavy či Dukla61.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama