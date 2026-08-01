Aerolinky pohoršily bizarním suvenýrem. Z domu Anny Frankové udělali štamprli

Někomu v marketingovém oddělení nizozemské státní aerolinky KLM to nejspíš připadalo jako geniální nápad. Vždyť co by si turista z Amsterdamu odvezl raději než keramickou repliku domu Anny Frankové, ze které se „panákuje“? Ano, přesně tak. Miniatura budovy, v níž se za druhé světové války před nacisty skrývala židovská dívka, firma prodává jako nádobku na alkohol.
Za 75 eur si tento absurdní výtvor můžete pořídit přímo na oficiálních stránkách nizozemské národní aerolinky KLM Royal Dutch Airlines.
Na první pohled to přitom vypadá nevinně: modrobílá keramická miniatura v tradičním delftském stylu, pečlivě propracovaná do posledního detailu. Jenže místo komína má nalévací otvor a uvnitř se skrývá pět centilitrů nizozemského geneveru (typická nizozemská pálenka připomínající gin – pozn. red.) slavné značky Bols. Stačí odstranit pečeť a z historické památky se rázem stává štamprle.
O to absurdněji působí fakt, že slavný nizozemský destilát do sebe člověk „posílá“ z komína.
Právě to pobouřilo část židovské komunity. Publicistka Olivia Haynie z amerického židovského listu Forward přiznává, že ji při pohledu na suvenýr napadla jediná otázka: Koho kdy v životě napadlo, že by chtěl pít alkohol právě z domu Anny Frankové? Podle ní jde o ukázku toho, jak snadno se pietní místo může změnit v komerční atrakci.
Dům Anny Frankové nese v legendární sběratelské kolekci KLM číslo 47 a aerolinka jej do série zařadila už v roce 1986. Nejde tak o žádnou novinku vyrobenou narychlo, aerolinka ji nicméně začala nedávno znovu propagovat na svých sociálních sítích a v obchodech. Tradice samotných keramických domků je ještě starší – vznikla v roce 1952 jako dárek pro cestující v business třídě na dálkových letech.
Každý domek představuje skutečnou nizozemskou historickou budovu a každý je naplněný geneverem od společnosti Bols, jedné z nejstarších palíren na světě. Ve stejné sérii tak najdete královské paláce, měšťanské domy nebo bývalý pivovar Heineken.
Pietní místo, nebo sběratelský suvenýr?
A právě v tom spočívá celý paradox. Dům na adrese Prinsengracht 263 totiž není jen další hezká historická budova na amsterdamském kanálu. Právě tady se Anne Franková se svou rodinou 761 dní skrývala před nacisty.
Ve svých třinácti letech zde začala psát deník, který se po válce stal jednou z nejčtenějších knih světa a jedním z nejsilnějších osobních svědectví o holokaustu.
Anna Franková se konce války nedožila – zemřela v patnácti letech v koncentračním táboře Bergen-Belsen. Její příběh dodnes připomíná osud zhruba šesti milionů evropských Židů zavražděných nacistickým režimem.
A právě z tohoto domu si dnes můžete po otevření voskové pečeti nalít panáka. Na stránkách KLM je miniatura představena velmi pietně. Aerolinka připomíná příběh Anny Frankové, označuje její deník za symbol naděje, odolnosti a paměti a zdůrazňuje historický význam budovy.
O tom, že stejný předmět zároveň slouží jako nádoba na alkohol, už se příliš nerozepisuje. Popis ostatně působí skoro muzejně – až do chvíle, kdy člověk zjistí, že uvnitř čeká genever.
Aerolinka: Je to historická budova. Vygooglete si ji
Celá kolekce přitom vlastně vznikla kvůli chytré právní kličce. V padesátých letech totiž aerolinky nesměly rozdávat cestujícím dárky, aby si nekonkurovaly různými pozornostmi. KLM proto přišla s jednoduchým řešením - nešlo přece o suvenýr, ale o skleničku, ve které se podával alkohol.
Že měla tvar historického domku, byla podle společnosti jen drobná formalita. Tradice nakonec přežila desetiletí a dnes čítá už více než stovku různých staveb.
KLM na dotazy amerického židovského listu Forward reagovala poměrně stručně. Mluvčí uvedl, že pokud ví, firma zaznamenala pouze jediný kritický komentář na Instagramu.
Na otázku, proč se součástí sběratelské kolekce stal právě dům Anny Frankové, pak pouze odpověděl, že jde o historickou budovu a více informací si lze dohledat na internetu. Samotnou debatu o tom, zda je vhodné spojovat pietní místo s alkoholem, už aerolinka nijak nerozvedla.
A tak zůstává hlavně pocit zvláštního marketingového paradoxu. Některé adresy si člověk zkrátka s panákem spojuje jen velmi těžko.
Židovská obec: Přinejmenším necitlivé
Na kontroverzní suvenýr se Aktuálně.cz zeptalo také Židovské obce v Praze. Její předseda Pavel Král považuje spojení jednoho z nejznámějších symbolů holokaustu s alkoholem za hraniční. Připomíná, že dům Anny Frankové není jen historickou stavbou v centru Amsterdamu, ale především symbolem pronásledování evropských Židů a jedním z nejvýznamnějších pamětních míst spojených s holokaustem.
„Spojení domu Anny Frankové s nádobou na alkohol považuji za přinejmenším necitlivé. Právě proto by se s jeho obrazem mělo zacházet s mimořádnou citlivostí,“ uvedl pro Aktuálně.cz.
Král zároveň upozorňuje, že nejde o nový výrobek vytvořený v reakci na současnou poptávku. Replika domu Anny Frankové je součástí tradiční kolekce keramických domků KLM už od roku 1975 a původním záměrem podle něj zřejmě nebylo památku zesměšnit, ale zařadit ji mezi významná místa nizozemské historie.
Ani dlouhá tradice ale podle něj sama o sobě neznamená, že je podobné spojení vhodné i dnes. „Vzniká nešťastná kombinace pamětního místa, alkoholu, luxusního cestování a sběratelského produktu,“ upozornil.
Předseda pražské židovské obce zároveň dodává, že samotný suvenýr podle něj památku holokaustu zásadně nedevalvuje. Může však přispívat k její postupné banalizaci, pokud se z míst spojených s tragickými lidskými osudy stávají především dekorativní nebo kuriózní předměty bez širšího vysvětlení jejich významu.
„Nejde tedy podle mě o důvod k přehnanému pohoršení, ale určitě o legitimní podnět k zamyšlení nad tím, kde leží hranice mezi připomínáním historie a jejím komerčním využíváním,“ uzavřel.
Je libo Hitlera na hrnku?
Českému čtenáři může celá věc připomenout několik let starý příběh nakladatelství Naše vojsko. To svého času usoudilo, že portréty Adolfa Hitlera, Reinharda Heydricha nebo Josepha Goebbelse mohou být stejně dobrým obchodním artiklem jako cokoli jiného.
Na hrncích, tričkách, popelnících nebo kalendářích se tak vedle běžného zboží začali usmívat i nacističtí pohlaváři. Nakladatelství tvrdilo, že nejde o propagaci nacismu, ale o obyčejný byznys a sběratelskou sérii historických osobností.
KLM místo nacistických zločinců sází na místo, kde se před nimi skrývala malá dívka. Aerolinka argumentuje tím, že dům Anny Frankové je prostě jednou z více než stovky významných nizozemských staveb v dlouholeté sběratelské kolekci. Jinými slovy - žádná ideologie, jen suvenýr. A uvnitř trochu alkoholu.
V případě Našeho vojska se ale ukázalo, že ani čistě obchodní motiv veřejnost příliš neuklidní. Federace židovských obcí tehdy označila prodej podobných předmětů za nepřijatelný, kritika přišla také od historiků nebo z ambasád Německa a Izraele.
„Je to urážlivé pro oběti holokaustu a jejich potomky, ale i pro všechny slušné lidi,“ uvedl tehdejší izraelský velvyslanec v Praze Daniel Meron. Podobně se vyjádřil i jeho německý protějšek Christoph Israng, podle něhož je obchodování s podobnými předměty „naprosto nevkusné“.
Celá kauza nakonec přerostla až v několikaleté vyšetřování a soudní bitvu. Policie nejprve zabavila zboží i účetnictví nakladatelství a obvinila firmu i jejího ředitele Emericha Drtinu ze založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a z výtržnictví. Obvodní soud pro Prahu 5 jim následně uložil vysoké pokuty a Drtinovi také tříletý podmíněný trest.
Letos na jaře ale přišel zásadní obrat. Městský soud v Praze rozsudek zrušil s tím, že se nepodařilo prokázat úmysl propagovat nacistickou ideologii. Podle odvolacího senátu šlo především o cynický obchodní model motivovaný finančním ziskem, nikoliv o podporu nacismu. Případ proto vrátil do přestupkového řízení, kde už nejde o trestní odpovědnost, ale o možné správní sankce.
Rozhodnutí soudu přitom neznamenalo, že by podobné podnikání posvětil. Řešil pouze to, zda překročilo hranici trestného činu. Hranici dobrého vkusu nebo pietního zacházení s historickou pamětí už musí posoudit veřejnost sama.
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