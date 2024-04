"Katastrofická bezpečnost." V ruských letadlech dochází k čím dál podivnějším zásahům

Ruský letecký průmysl je odvětví, kde západní sankce Rusko opravdu citelně zasáhly, píše deník Kyiv Post. Aby společnosti nezkrachovaly, musejí přijímat stále extrémnější opatření. Naposledy se nízkonákladová dcera státní firmy Aeroflot rozhodla zbavit byznys třídy.

Skupina zruší na letadlech Suchoj Superjet 100 své společnosti Rossija byznys třídu, aby kompenzovala současný nedostatek letadel střední velikosti. Plán se bude opírat o maximální využití "kanibalizovaných" dílů z neprovozuschopných letounů Superjet, které sice údajně pocházejí z domácí výroby, ale obsahují klíčové komponenty ze Západu.

Pokud se změny osvědčí, může Aeroflot podle svých slov tento nápad rozšířit i na další letadla. Jedná se o další pokus o udržení dostatečného počtu strojů v provozu poté, co je místní letecký průmysl už dva roky vystaven západním sankcím kvůli agresi Rusů na Ukrajině.

Aeroflot už loni v září musel řešit problém výměny opotřebovaných brzd u svých letadel Airbus a Boeing. Společnost to vyřešila tak, že u devíti svých letadel brzdy deaktivovala. Pilotům Aeroflot nařídil, aby při přistání používali pouze obraceče tahu ke zpomalení letadel. Ačkoliv se jedná o uznávaný nouzový postup v případě poruchy brzd, nikdy nebyl navržen jako řádný brzdný systém.

Mezi další opatření patří odesílání letadel do Íránu na "necertifikované" opravy a údržbu z pašovaných nebo padělaných součástek. V srpnu nezávislé ruské médium Proekt informovalo, že Aeroflot instruoval piloty a letušky, aby přestali zaznamenávat technické poruchy nebo závady do palubního deníku a o všech problémech pouze ústně informovali kapitána.

Problémy se týkají i soukromých společnosti. Sibiřské aerolinky například musejí provozovat kvůli nedostatku letadel půl století staré stroje An-24 a An-26. Přiznávají, že mají problémy s generálními opravami motorů.

Letos v lednu napsal americký list The Washington Post (WP), že jsou v Rusku v poslední době nehody dopravních letadel na denním pořádku. Podle stanice Rádio Svobodná Evropa se například v prosinci nenašel ve statistice ani jediný den, který by se obešel bez nehody, nouzového přistání nebo přerušení vzletu kvůli technickým problémům.

Hlasitou ránu uslyšeli při startu například 8. prosince cestující na palubě Boeingu 737 na lince z Novosibirsku do Moskvy. Oba motory letounu se vznítily a začaly chrlit plameny.

Stejný den nouzově přistál Airbus A 319 mířící do Petrohradu poté, co krátce po startu z letiště Mineralnyje Vody na jihu Ruska došlo ke ztrátě tlaku v kabině. Videozáznamy zveřejněné na platformě Telegram ukázaly cestující, jak plakali a křičeli, když se ze stropu spustily kyslíkové masky, připomněl The Washington Post.

Ruský odborník na bezpečnost letectví Andrej Patrakov upozorňuje, že ruské úřady nechávají aerolinky, aby využívaly součástky dlouho po uplynutí jejich životnosti, čímž se zvyšuje nebezpečí jejich selhání za letu. Už před západními sankcemi byla bezpečnost ruského letectví podle Patrakova "absolutně katastrofická".

