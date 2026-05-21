Absurdní story nemá konce. Zdechlina Timmy uvázla Dánům na mělčině

Dánské úřady chtějí mršinu velryby přezdívané Timmy odtáhnout od ostrova Anholt, k němuž ji vyplavilo moře, do přístavu Grenaa v Jutsku, tedy pevninské části Dánska. Informovala o tom agentura DPA, podle které ale čtvrteční pokusy ztroskotaly.
Důvodem akce je skutečnost, že pozůstatky keporkaka leží v mělčině u hojně navštěvované pláže turisticky oblíbeného ostrova. Dánský úřad pro životní prostředí se obává, že mršina by mohla silně obtěžovat místní obyvatele i turisty.
Dánské úřady se ve čtvrtek pokusily zdechlinu odtáhnout do hlubších vod a odtud ji dopravit do pevninského přístavu k pitvě. To se ale nepodařilo a mršina nadále zůstává uvízlá na mělčině. Podle DPA se předpokládá, že na místě zůstane přes víkend. Záchranáři nyní prověřují alternativní možnosti, jak pozůstatky do Grenaa dostat.
Německé a dánské úřady původně tvrdily, že pozůstatky keporkaka zůstanou v moři u Anholtu. Velryba v březnu a dubnu za velkého zájmu médií a veřejnosti několikrát uvázla na mělčině na severu Německa, v květnu ji dobrovolníci odvezli do Severního moře. Následně ale keporkak uhynul. Ve středu německý deník Bild napsal, že Timmy nebyl samec, jak se dosud předpokládalo, ale samice.
"V Grenaa vědci a veterináři provedou ohledání a odeberou vzorky, stejně jako tomu bylo u předchozích uváznutí větších velryb," uvedl dánský úřad s tím, že ohledání v přístavu bude snazší. Navíc by tam média mohla práci na zvířeti pozorovat - za příslušnými bariérami, protože podle úřadů budou použity stroje a ostré nástroje. Pokud se ukáže, že velrybu nebude možné přesunout do přístavu, Dánové ji plánují prozkoumat na ostrově Anholt.
Dánský úřad pro životní prostředí už dříve varoval, aby se lidé k mršině nepřibližovali, protože hrozí nebezpečí nákazy. Kromě toho by tělo mohlo explodovat. Z aktuálních záběrů je patrné, že už je silně nafouknuté plyny vznikajícími při tlení. DPA uvedla, že předpověď na víkend slibuje slunečné počasí, což riziko exploze jen zvyšuje.
"Místní lidé si velmi přejí, aby byla velryba odstraněna co nejdříve, aby nerušila turisty," řekla DPA Pia Langeová Christensenová, ředitelka turistické organizace Visit Aarhus, která je odpovědná i za ostrov Anholt. Turistická sezona právě začala.
Ministerstvo životního prostředí německé spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko se mezitím snaží získat sledovací zařízení, které na zvíře připevnili zástupci soukromé iniciativy, jež se naposledy pokoušela keporkaka zachránit. Stále není jasné, jak dlouho velryba žila po svém vypuštění zpět do moře 2. května v úžině Skagerrak mezi Dánskem, Švédskem a Norskem.
Mohlo vy vás také zajímat: Co se děje s Babišem? Nedovede si poradit s Okamurou, vítězí nenávist
Mlčení jako souhlas se sňatkem. OSN kritizuje afghánský zákoník
Afghánské vládní hnutí Tálibán zavedlo nový zákoník o rozvodech včetně ustanovení o dětských sňatcích. Nové opatření podle zprávy mise OSN v Afghánistánu (UNAMA) v zemi posiluje systémovou diskriminaci a omezuje práva žen a dívek.
Moravec vyjel ostře proti České televizi. Jde s ní do přímého střetu
Moderátor Václav Moravec, který v březnu ukončil své působení v České televizi, dnes večer spustil vlastní mediální projekt Moravec.cz. Platforma bude ode dneška nabízet každý týden celkem pět formátů, mezi nimi například nedělní politickou diskusi nebo publicistiku.
Z Prahy do Drážďan za hodinu. Němečtí poslanci kývli na stavbu vysokorychlostní trati
Němečtí poslanci dnes jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Německé ministerstvo dopravy předložilo Spolkovému sněmu plány letos v únoru.
Krachující Kuba dostala 100 milionů darem od USA, řekl Rubio. A stanovil si podmínky
Kuba přijala nabídku americké humanitární pomoci v hodnotě 100 milionů dolarů (zhruba 2,1 miliardy korun). Ve čtvrtek to podle agentury Reuters prohlásil ministr zahraničí USA Marco Rubio. Spojené státy pomoc podmínily významnými reformami a také tím, že poskytnuté jídlo a léky bude distribuovat katolická církev, případně důvěryhodná charitativní organizace.