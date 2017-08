Tall Afar byl osvobozen, potvrdil irácký premiér. Islámský stát ztratil v zemi své hlavní pozice

před 1 hodinou

Irácký premiér Hajdar Abádí ve čtvrtek oznámil oficiálně osvobození severoiráckého města Tall Afar. Irácké sdělovací prostředky o vítězství armády nad Islámským státem v tomto městě informovaly už v neděli. Abádí až nyní vydal oficiální prohlášení, v němž uvádí, že "Tall Afar byl osvobozen". Vojsku se s pomocí kurdských a šíitských milicí a také mezinárodní koalice podařilo Islámský stát (IS) vytlačit v červenci po devítiměsíčním boji z Mosulu, což je správní středisko Ninive. Bitva o Tall Afar, kam se lidé z IS stáhli, byla kratší a šíité do ní zasáhli více než do bojů o Mosul. IS v Iráku přišel o své hlavní pozice, ale je stále v Havídži a v několika lokalitách u syrské hranice.

