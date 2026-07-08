„A to je teprve začátek července.“ Jižní Evropa hoří, teploty opět vyšplhají k 40 °C

Evropu v posledních týdnech zachvátily rozsáhlé lesní požáry, které si vynutily evakuaci tisíců lidí. Někde udeřily v několikatýdenním předstihu, než je obvyklé. Na vině jsou silné vlny veder a klimatická změna.
„Klimatická změna je tady, prožíváme její důsledky, a to je teprve začátek července. Tato sezona bude pro hasiče dlouhá. Musíte nám pomoci,“ uvedl velitel hasičů Eric Belgioino z francouzského départementu Pyrénées-Orientales. Jde o jeden z evropských regionů, který je v současnosti zasažen rozsáhlými lesními požáry. Ty Evropu zachvátily po květnové vlně veder a především po té nedávné, červnové.
Právě tyto vlny veder totiž vytvořily „perfektní“ podmínky pro šíření lesních požárů. Jak například v nedávném prohlášení uvedl portugalský ministr vnitra Luís Neves, připomínaly „sud se střelným prachem“. A jak připomíná deník Guardian, vedru ještě není konec. Další vlna veder by měla v Evropě nastat už příští týden.
Právě zmíněná Francie je pak v současnosti požáry zasažena masivně. V zemi během letošní sezony dosud shořelo dvakrát tolik rozlohy než ve stejném období loňského roku. Například sezona lesních požárů v jižní Francii začala zhruba o tři týdny dříve.
Jeden z největších požárů řádí v Pyrenejích. „Požár se přiblížil k domům na vzdálenost pouhých 300 metrů. Byli jsme šokováni tím, jak rychle se šířil, bylo to ohromující – hraničilo to s panikou,“ řekl agentuře AFP svědek ničivého živlu z vesnice Trévillach.
Právě v podhůří francouzských Pyrenejí poblíž španělských hranic se 700 hasičů v současnosti snaží zlikvidovat nekontrolovatelný lesní požár, který zatím spálil pět tisíc hektarů půdy a vyžádal si evakuaci více než deseti tisíc lidí.
Ostatně v Pyrenejích se požáry dotkly i známého cyklistického závodu Tour de France. Prefekt východních Pyrenejí Pierre Regnault de la Mothe nařídil divákům, aby se nepřibližovali k trase ani k cíli třetí etapy závodu vedoucího horami mezi Španělskem a Francií. V místě totiž zuří několik požárů.
Další požáry jsou pak na španělské straně hranice. Zde už zpustošily přes dva tisíce hektarů, z nichž 97 procent se nachází v chráněné přírodní oblasti Les Gavarres.
Nejde ale pouze o jihozápad Evropy. Stovky hektarů lesů, vinic a křovin nedávno zničily požáry na chorvatském ostrově Hvar či v albánském letovisku Talë. Zasaženo je i Řecko, kde požáry zachvátily například dvě továrny v okolí Soluně. Úřady tak v současnosti vyzvaly obyvatele v některých částech města, aby zůstali doma a zavřeli okna a dveře kvůli toxickému kouři z jedné z hořících továren. Další rozsáhlý lesní požár pak nedávno vypukl západně od Athén.
Požáry se ale podle posledních zpráv daří zatím z větší části držet pod kontrolou. Jih Evropy tak s napětím očekává příchod další vlny veder, kdy by teploty opět měly vystoupat až ke 40 stupňům Celsia.
Mohlo by vás také zajímat: Složil se na ni celý národ, pak ji ukradli Sověti. Příběh nesmrtelného stroje, který psal dějiny
Vary uvedou českou komedii o mimozemšťanovi v hotelu nebo drama Hidžamat
V nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení ve středu 8. července MFF Karlovy Vary nabídne český experimentální film Zpráva pro Minervu 2 režírovaný Miroslavem Krobotem a Lubomírem Smékalem. V hlavní soutěži se představí drama Hidžamat, které natočil íránský režisér Náder Sajívar žijící v exilu v Německu.
ŽIVĚ Dvě procenta HDP na obranu nesplníme, přiznal Babiš. Prozradil, o čem mluvil s Trumpem
Česká republika letos podle premiéra Andreje Babiše nesplní závazek vydávat na obranné výdaje dvě procenta HDP. Babiš to řekl před summitem v Ankaře. Důvodem podle premiéra je, že od předchozí vlády jeho kabinet získal rozpočet s deficitem ve výši 90 miliard korun. Česko je jednou ze tří zemí, která na obranu v rámci Severoatlantické aliance vydává nejméně, společně s Albánií a Slovinskem.
ŽIVĚ USA znovu zaútočily na Írán. Teherán je obvinil z porušování mírové dohody
Předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghalíbáf ve středu podle agentury Reuters obvinil Spojené státy ze zásadního porušování mírové dohody, kterou znepřátelené země podepsaly teprve před několika týdny. Americká armáda podnikla sérii útoků proti Íránu. Jde podle ní o odpověď na íránské údery proti třem komerčním plavidlům, která proplouvala Hormuzským průlivem. Informují o tom agentury.
ŽIVĚ Rusko zaútočilo balistickými raketami na Kyjev, zasáhlo také Charkov
Rusko v úterý krátce před půlnocí znovu zaútočilo balistickými raketami na Kyjev. Oznámila to ukrajinská armáda a úřady. Ruská armáda zasáhla také Charkov. Kyjevský starosta Vitalij Kličko informoval, že podle současných informací utrpěli zranění dva lidé, z nichž jeden skončil v nemocnici.
Stáhnu všechny vojáky z Evropy, pohrozil Trump. Spojence vyděsil i dalšími výroky
Američtí spojenci v NATO doufali, že prezident Donald Trump v úterý dorazí do hlavního města Turecka v dobré náladě a s ochotou se dohodnout. Místo toho řekl, že to, co se děje na Ukrajině, se Washingtonu netýká. A zopakoval svá tvrzení, že Grónsko by mělo být pod kontrolou Spojených států. Evropanům také pohrozil, že z kontinentu stáhne americké vojáky.