A Polsko nic? Tusk varuje spojence, chce s nimi také jednat o Ukrajině

Polsko by se mělo podílet na jakýchkoliv jednáních, jejichž cílem je ukončit válku na Ukrajině, řekl dnes polský premiér Donald Tusk podle agentury Reuters. V neděli se v Londýně s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským sešel britský premiér Keir Starmer, německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron.
Tusk dnes uvedl, že o londýnské schůzce mluvil s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, která "není nadšená, že takový formát existuje".
"Jakékoliv dohody, na kterých se Polsko nepodílí, nebudou pro Polsko závazné," pohrozil Tusk. Polsko od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 patří k nejrozhodnějším spojencům napadené země.
Zelenskyj v neděli se Starmerem, Merzem a Macronem mluvil o užší spolupráci Evropy na protivzdušné obraně nebo o obraně Ukrajiny. Státníci zveřejnili společné prohlášení, v němž odsoudili ruské útoky na civilní cíle a nabídli pět bodů, které podle nich musí být splněny pro dosažení trvalého a spravedlivého míru. Mezi ně patří okamžité zastavení bojů a úplné příměří.
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