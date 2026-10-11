A kde chtějí tu naftu vzít? Politik se vysmál dohodě Trumpa s Putinem

Nová dohoda, podle níž má Rusko v příštích měsících zásobovat Spojené státy ruskou ropou, vyvolává kritiku i údiv jak v Kyjevě, tak i u jeho spojenců. Například podle polského ministra zahraničí Radoslawa Sikorského ale je otázkou, zda může vůbec Rusko podmínkám dohody dostát. Připomíná, že ukrajinské dálkové dronové údery výrazně snížily ruské možnosti zpracovávat ropu a vyvážet naftu.
Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o okamžitých dodávkách více než 300 tisíc tun nafty do USA. V listopadu má následovat dalších 500 tisíc tun a v dalších měsících ještě čtyři miliony tun.
Americké ministerstvo financí zároveň oznámilo vydání dočasné obecné licence, která umožňuje vybrané transakce s ruskou naftou.
O tom, že by Rusko bylo schopné takové objemy nafty za současných podmínek vyvážet, pochybuje například polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski.
„Naše ambasáda hlásí nedostatek pohonných hmot dokonce i v Moskvě, která má při zásobování vždy přednost. Seriózní zdroje navíc uvádějí, že Ukrajina už poškodila přibližně 50 procent ruských rafinérských kapacit. Odkud se tedy vezmou přebytky na export?“ napsal na síti X.
Sikorski příspěvkem reagoval i na tvrzení ukrajinského ministerstva obrany ze začátku října. To minulou neděli uvedlo, že útoky na rafinerie ve městech jako Moskva, Jaroslavl, Usť-Luga, Perm, Saratov a Syzraň vyřadily z provozu 51 procent ruských kapacit na zpracování ropy.
„Jednapadesát procent zasažených rafinérských kapacit představuje významnou ránu pro ekonomiku nepřítele, jeho schopnost vést agresi a zásobovat své vojenské jednotky,“ prohlásil tehdy ukrajinský ministr obrany Jevhenij Chmara.
Dopady útoků začátkem října však připustil i Putin. Rusko podle něj kvůli nim přišlo přibližně o jedno procento hrubého domácího produktu. „Začali útočit na ropné rafinerie a otevřeně prohlásili, že jejich cílem je poškodit naši ekonomiku. Dosáhli svého cíle? Částečně ano,“ řekl 1. října na setkání Valdajského klubu.
Útoky na ruské rafinerie
Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) se některé z ruských 32 rafinerií od začátku války staly terčem útoků až patnáctkrát. V posledních měsících pak byl napaden v průměru jeden závod každé tři dny. Opakované poškozování a nouzové opravy mohou některá zařízení dlouhodobě vyřadit z provozu.
Ruští zpracovatelé se snaží výpadky kompenzovat odkládáním údržby a opětovným spouštěním odstavených zařízení. Snižují také požadavky na kvalitu paliv, aby udrželi dodávky benzinu, což však zvyšuje riziko poškození motorů a zařízení pro omezování emisí.
Kreml navíc zakázal vývoz nafty. Opatření přispělo k růstu světových cen a Trump 13. září vyzval Ukrajinu, aby přestala útočit na rafinerie.
Podle médií chce Trump dohodou s Putinem snížit ceny pohonných hmot v USA před volbami do Kongresu, které se konají 3. listopadu. Demokraté podle průzkumů vedou před Trumpovými republikány a zdražování pohonných hmot v důsledku americko-izraelské války s Íránem patří mezi důvody nespokojenosti voličů.
Ani případné uskutečnění dodávek však podle odborníků oslovených agenturou AP nemusí ceny výrazně snížit. Rusko by podle znalců mohlo pouze přesměrovat naftu od dosavadních odběratelů do USA, kteří by si museli najít jiné dodavatele. Výsledkem by tak nebyl pokles cen na celém trhu.
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