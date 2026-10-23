70 let od protikomunistického povstání, Maďarsko si připomíná krvavě potlačenou revoluci

Evropští představitelé a tisíce Maďarů si dnes v Budapešti připomněli 70. výročí protikomunistického povstání, které v roce 1956 krvavě potlačily sovětské tanky. Informovala o tom agentura AP.
Připomínky se v Budapešti zúčastnil také předseda českého Senátu Miloš Vystrčil, který při této příležitosti upozornil na křehkost demokracie, sdělila médiím kancelář horní komory českého parlamentu.
„Vzkaz z dnešního dne je v podstatě jednoduchý: je potřeba neustále o demokracii pečovat, protože ji velmi rychle můžete ztratit. Maďarsku se to skoro stalo. Druhý vzkaz je, že bychom více měli dbát na to, aby se nám takové věci, jaké se děly v Maďarsku, vůbec nestaly. Aby vůbec nedošlo například k tomu, že by byla poškozována a téměř zničena nezávislá média. To je poučení, které je pro nás pro všechny důležité,“ uvedl předseda Senátu.
Hosté, mezi nimiž byla také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady Antonio Costa, přijali pozvání do Budapešti coby signál nové kapitoly ve vztazích s Maďarskem.
Situace v zemi se změnila poté, co do úřadu premiéra nastoupil Péter Magyar po vítězství své středopravicové strany Tisza v dubnových parlamentních volbách, jež ukončilo dlouholetou vládu premiéra Viktora Orbána, připomněla AP.
Za svých 16 let u moci si Orbán a jeho strana Fidesz znepřátelili Evropskou unii, opakovaně blokovali rozhodnutí unie a sblížili se s Ruskem navzdory jeho válce v sousední Ukrajině.
Orbánovo podrývání demokratických norem a údajná spoluúčast na rozsáhlé korupci vedly EU k hledání způsobů, jak obejít jeho často uplatňované veto při důležitých rozhodnutích a zmrazit miliardy v financích určených pro Maďarsko, aby se zabránilo jejich zneužití.
V projevu před desítkami tisíc lidí na Kossuthově náměstí vedle parlamentu ocenil premiér Magyar statečnost Maďarů, kteří se v roce 1956 vzbouřili proti sovětskému útlaku a „obětovali své životy za demokratické a nezávislé Maďarsko“.
„Od roku 1956 si každý maďarský vůdce - a opakuji, každý maďarský vůdce - musí uvědomovat, že jeho moc nikdy nemůže být důležitější než svoboda jeho země,“ řekl Magyar v narážce na Orbána.
„Maďarsko není zemí, která by mohla navždy kolísat mezi Východem a Západem. V roce 1956 se Maďaři jasně rozhodli: patříme do svobodné a demokratické Evropy,“ dodal maďarský premiér.
Dnes dopoledne Magyar položil květiny k hrobům Maďarů, kteří zahynuli během lidového povstání v roce 1956, které začalo studentským pochodem v Budapešti 23. října a rozšířilo se po celé zemi.
Poté, co revolucionáři úspěšně svrhli maďarského stalinistického vůdce a sovětské jednotky byly vyhnány z hlavního města, nařídila Moskva o dva týdny později Rudé armádě, aby se vrátila do Budapešti, kde revoluci brutálně potlačila; při tom bylo zabito až 3000 civilistů a velká část města byla zničena. Ze země uprchlo přibližně 200 000 lidí, z nichž mnozí se už nikdy nevrátili.
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