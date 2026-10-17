60 000 hasičů v akci. Jedovatý kouř z požárů v Indonésii zavírá školy a ohrožuje sousední země

V části jihovýchodní Asie meteorologové vyhlásili nejvyšší stupeň výstrahy před špatnou kvalitou ovzduší kvůli toxickému kouři z požárů, které už několik týdnů sužují Indonésii. V rozsáhlých oblastech regionu se drží husté oblaky kouře, které si mimo jiné vynutily uzavírání škol a vedly k prudkému nárůstu dýchacích potíží. Informovala o tom v sobotu agentura AFP.
Požáry zpustošily rozsáhlé oblasti lesů a rašelinišť na indonéském ostrově Sumatra a v indonéských částech Bornea a Nové Guineje. Jedovatý kouř se šíří do sousední Malajsie, Singapuru a na Východní Timor. Indonéská vláda na likvidaci požárů nasadila více než 60 tisíc hasičů.
Meteorologické centrum Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN) v sobotu na svém webu uvedlo, že pro jižní část regionu platí třetí stupeň na škále od nuly do tří. Ten se vyhlašuje při „vysokém riziku hustého (toxického) přeshraničního oparu“, tedy při dlouhodobě aktivních rozsáhlých ohniscích požárů, při nejméně dva dny pozorovaném oparu či za sucha a větru, který kouř žene do sousedních zemí. Podobné výstrahy centrum letos vyhlásilo už 27. března a 26. srpna.
Indonésie s lesními požáry bojuje pravidelně během období sucha, které obvykle trvá od dubna do října, a mělo by tak brzy skončit. Letos jsou však požáry intenzivnější kvůli mimořádně silnému meteorologickému jevu El Niňo. Klíčovou roli podle odborníků ale hraje i lidský faktor, zejména vypalování lesů za účelem získání půdy a desetiletí trvající ničení lesů. Singapur v pátek označil za viníky požárů sedm indonéských firem a varoval, že to nejhorší může teprve přijít.
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