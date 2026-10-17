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Zahraničí

60 000 hasičů v akci. Jedovatý kouř z požárů v Indonésii zavírá školy a ohrožuje sousední země

Haze due to wildfires in Palangka Raya, Central Kalimantan
Wildfire breaks out in Indonesia
Haze due to wildfires in Palangka Raya, Central Kalimantan
Haze due to wildfires in Palangka Raya, Central Kalimantan
FILE PHOTO: The Wider Image: Indonesian rescue centre takes in more orangutans as fires rage
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Motoristé projíždějí kruhovým objezdem Talawang, zatímco oblast v Palangka Raya v indonéské provincii Bornea zahaluje opar z lesních požárů; 14. října 2026. |
Foto: REUTERS – Arief Rahman Septian Prathama
Anna Nix
Anna Nix
Anna Nix,ČTK
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V části jihovýchodní Asie meteorologové vyhlásili nejvyšší stupeň výstrahy před špatnou kvalitou ovzduší kvůli toxickému kouři z požárů, které už několik týdnů sužují Indonésii. V rozsáhlých oblastech regionu se drží husté oblaky kouře, které si mimo jiné vynutily uzavírání škol a vedly k prudkému nárůstu dýchacích potíží. Informovala o tom v sobotu agentura AFP.

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Požáry zpustošily rozsáhlé oblasti lesů a rašelinišť na indonéském ostrově Sumatra a v indonéských částech Bornea a Nové Guineje. Jedovatý kouř se šíří do sousední Malajsie, Singapuru a na Východní Timor. Indonéská vláda na likvidaci požárů nasadila více než 60 tisíc hasičů.

Meteorologické centrum Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN) v sobotu na svém webu uvedlo, že pro jižní část regionu platí třetí stupeň na škále od nuly do tří. Ten se vyhlašuje při „vysokém riziku hustého (toxického) přeshraničního oparu“, tedy při dlouhodobě aktivních rozsáhlých ohniscích požárů, při nejméně dva dny pozorovaném oparu či za sucha a větru, který kouř žene do sousedních zemí. Podobné výstrahy centrum letos vyhlásilo už 27. března a 26. srpna.

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Indonésie s lesními požáry bojuje pravidelně během období sucha, které obvykle trvá od dubna do října, a mělo by tak brzy skončit. Letos jsou však požáry intenzivnější kvůli mimořádně silnému meteorologickému jevu El Niňo. Klíčovou roli podle odborníků ale hraje i lidský faktor, zejména vypalování lesů za účelem získání půdy a desetiletí trvající ničení lesů. Singapur v pátek označil za viníky požárů sedm indonéských firem a varoval, že to nejhorší může teprve přijít.

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