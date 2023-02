V Salvadoru přivezli první dva tisíce vězňů do nově postavené věznice, která má podle tamní vlády kapacitu 40 000 osob. To by z ní dělalo podle dostupných zdrojů zřejmě největší věznici na světě. Převoz prvních vězňů oznámil v pátek na twitteru salvadorský prezident Nayib Bukele, který si jako jednu z priorit své vlády stanovil boj proti ozbrojeným gangům v této středoamerické zemi.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!