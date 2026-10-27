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25 tisíc úředníků má utrum. Umělá inteligence zastane jejich práci

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
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Až 25 tisíc úředníků plánuje v nadcházejících letech propustit nizozemská vláda. Jejich práci totiž zastane umělá inteligence. Týká se to 16 procent celkového počtu státních zaměstnanců. Do roku 2035 tím chce ušetřit 3,5 miliardy eur ročně.

Budoucnost - robot - umělá inteligence - kyborg - implantát - AI
AI pomůže občanům najít konkrétní formuláře nebo vysvětlí podmínky nároku na státní podporu. Zařídí výpisy z rejstříků a zápisy do registru vozidel.Foto: Shutterstock
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Už žádné návštěvy na úřadě! V budoucnu bude v Nizozemsku dotazy občanů ohledně daní, daňových přiznání, sociálních dávek nebo poplatků odbavovat umělá inteligence, píše server agentury Bloomberg.

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AI pomůže občanům najít konkrétní formuláře nebo vysvětlí podmínky nároku na státní podporu. Zařídí výpisy z rejstříků a zápisy do registru vozidel. Umělá inteligence také zajistí předvýběr a posuzování stavebních či podnikatelských povolení.

Důvod je podle vlády jednoduchý – nizozemská státní správa v posledních letech výrazně narostla. Pro stát pracuje rekordních 160 tisíc zaměstnanců, což představuje nárůst o 41 procent oproti roku 2018. Předchozí i současná vládní koalice (tedy jak ta liberální, tak konzervativní) přitom slibovaly úspornější stát.

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Plán se týká výhradně civilních úředníků. Bezpečnostní složky (policie, armáda a tajné služby), stejně jako klíčové složky justice zůstávají škrtů ušetřeny.

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S plánem mají problém odbory. Podle nich plošné škrty povedou k přetížení zbývajících zaměstnanců a ke zhoršení kvality služeb pro občany.

V Nizozemsku je nicméně téma automatizace a algoritmů ve státní správě mimořádně citlivé kvůli skandálu s dětskými přídavky. Nepodložené automatické algoritmy berního úřadu neoprávněně označily tisíce rodin za podvodníky. Postižených rodin bylo přes 30 tisíc a skandál nakonec vyvrcholil demisí vlády Marka Rutteho v roce 2021.

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