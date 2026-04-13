18 tisíc kilometrů. Papež odlétá na svou nejdelší cestu, navštíví čtyři africké země

Papež Lev XIV. dnes začíná nejdelší cestu od začátku své vlády loni v květnu. Do 23. dubna navštíví čtyři africké země. Vůbec poprvé hlava katolické církve zavítá do Alžírska a po dlouhé době se vrátí do Kamerunu, Angoly a Rovníkové Guineji. Během cesty urazí na 18 tisíc kilometrů.
Zástupci Vatikánu uvedli, že svou cestou, která je třetí od začátku pontifikátu, chce papež přitáhnout pozornost k situaci Afriky. Očekává se, že během své cesty papež zmíní chudobu, migraci, nerovnosti a osud lidí, které společnosti vnímají na svém okraji. V plánu má papež například návštěvu psychiatrické léčebny v Angole, vězení v Rovníkové Guineji či sirotčince v Alžírsku.
Papež navštíví místa, která byla těžce zasažena konflikty, které měly i náboženské pozadí. V Alžírsku během občanské války v 90. letech zemřeli při útocích tehdejší biskup v Oranu Pierre Lucien Claverie a skupina cisterciáckých mnichů, takzvaných trapistů. V Kamerunu papež navštíví město Bamenda, kde v minulosti zuřil občanský konflikt, který způsobil tisíce mrtvých. Kamerun a Alžírsko jsou zeměmi, kde katolíci netvoří většinu obyvatelstva. V Alžíru papež má navštívit i mešitu.
Během cesty si papež připomene také svého předchůdce Františka, jehož první výročí úmrtí připadá na 21. dubna. V Alžírsku papež také navštíví místa spjatá se svatým Augustinem, což má pro papeže, bývalého člena augustiniánského řádu, velký duchovní význam.
Afrika byla dlouho cílem katolické misijní činnosti a kontinent je jedním z tahounů nárůstu počtu katolíků ve světě. V Africe žije zhruba pětina všech katolíků. V uplynulých letech však Vatikán musel řešit nesouhlas afrických biskupů s některými rozhodnutími papeže, například ohledně žehnání stejnopohlavním párům.
Česko čeká chladný týden, přijde silný vítr i přeháňky
Nadcházející týden v Česku bude spíš oblačný, srážek bude málo a teplotní maxima přes den většinou pod 20 stupni Celsia. Vyjasnit by se mohlo koncem týdne. Zejména na Českomoravské vrchovině dnes bude vítr s nárazy o rychlosti až 55 kilometrů v hodině. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu.
Ve smlouvě s Vatikánem něco chybělo, říká senátor. Macinkův spor s Hradem je fraška
Spor mezi Hradem a ministrem zahraničí, odmítnutí smlouvy s Vatikánem i vlastní ambice na pražský magistrát. „To, co se teď děje, je hnáno osobou Petra Macinky, který prostě rád provokuje,“ říká senátor Václav Láska v pořadu Spotlight Zuzany Tvarůžkové.
Vítejte zpět v Evropě, gratuloval Magyarovi Tusk. Woke vůdce bez koulí, pustil se do něj Wilders
Evropské srdce dnes v Maďarsku bije silněji, země si vybrala evropskou budoucnost. V reakci na vítězství opoziční strany Tisza v maďarských parlamentních volbách to napsala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, jejíž instituce měla s dosavadní vládou premiéra Viktora Orbána dlouholeté spory.
Prezident odletěl na návštěvu Argentiny, potká se s Mileiem
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou v pondělí zahájí oficiální návštěvu Argentiny. V Buenos Aires přistane česká hlava státu odpoledne českého času, v programu má první den například prohlídku Muzea Holokaustu či zahájení podnikatelského fóra.
Vítězství zajistila Magayrovi touha po ekonomické reformě i demontáži Orbána, míní experti
Vítězství Péterovi Magayrovi zajistila hlavně touha Maďarů po ekonomických reformách a demontáži režimu, který za 16 let své vlády vybudoval dnes poražený premiér Viktor Orbán. Shodli se na tom politologové, které oslovila ČTK.