111 tisíc podpisů proti jeho účasti. Muslimský starosta New Yorku přesto míří na pietu 11. září

New York si v pátek připomíná 25 let od teroristických útoků z 11. září. V noci nad městem zazářila pietní dronová show věnovaná obětem tragédie, během dne pak u Ground Zero zazní jména všech 2983 lidí, kteří při útocích zemřeli. Účast nového starosty Mamdaniho na hlavní pietě ale provází ostrý spor. Kritici včetně bývalého starosty Rudyho Giulianiho tvrdí, že by se ceremoniálu účastnit neměl.
Pro Mamdaniho jde o první výročí 11. září ve funkci starosty New Yorku. Jeho účast na pietě vyvolala ostrou kritiku. Bývalý starosta Rudy Giuliani řekl, že ho Mamdaniho přítomnost na ceremoniálu „uráží“.
Tehdejší guvernér státu New York George Pataki uvedl, že by měl starosta zůstat doma. Republikánský kandidát na guvernéra Bruce Blakeman dokonce prohlásil, že se k Mamdanimu při jeho příchodu otočí zády.
K výzvě, aby Mamdani na ceremoniál nechodil, se připojily také některé rodiny obětí. Online petice iniciovaná Giovannim Galantem, jehož manželka Grace Catherine při útocích zahynula, už získala více než 111 000 podpisů.
Kritici tvrdí, že jejich výhrady nesouvisejí s Mamdaniho muslimským vyznáním, ale s jeho současnými politickými postoji a lidmi, se kterými je spojován.
Poukazují například na jeho vazby na levicového aktivistu Hasana Pikera, který v minulosti řekl, že si Spojené státy „zasloužily 11. září“. Piker později svůj výrok označil za nevhodný a Mamdani jeho slova označil za „závadná a zavrženíhodná“.
„Není to o jeho náboženství nebo o tom, odkud pochází. Je to o jeho současné politice,“ řekla Cheri Sparacioová, která při útocích přišla o manžela.
Mamdani naopak v posledních týdnech opakovaně zdůrazňoval, že chce výročí věnovat obětem, jejich rodinám a lidem, kteří po útocích pomáhali. Navštívil hasičské stanice, jejichž členové při útocích zemřeli, a připomínal také tisíce lidí, kteří později onemocněli v důsledku následků katastrofy.
Ve čtvrtek večer se Mamdani připojil k mezináboženskému pochodu Children of Abraham Peace Walk, který spojil křesťany, Židy a muslimy. Účastníci vyšli od Hebrew Union College, zastavili se v Judson Church a následně dorazili do islámského centra.
Mamdani se však k pietě připojil až v jejím závěru v Islámském centru New Yorku.
Mamdani, kterému bylo v době útoků devět let, označuje 11. září za „nejtemnější den v historii našeho města“. Letos zároveň vyhlásil 11. září jako první oficiální městský „Den vzpomínky a služby“.
Přestože se pietní ceremonie ponese především ve znamení vzpomínek, Mamdaniho přítomnost může přinést i další politické napětí. Někteří pozůstalí už avizovali, že se kvůli jeho účasti letošního ceremoniálu nezúčastní.