Francii drtí šílená kombinace. Část země hoří, horko zabilo tisíc lidí za týden

Francie čelí souběhu rekordních teplot, rozsáhlých požárů a rostoucí zdravotní zátěže. Od začátku roku shořelo přes 40 tisíc hektarů lesů a další vegetace, což je více než za celý rok 2025. Rekordní počty úmrtí v důsledku veder hlásí také nemocnice.
Červen 2026 byl podle francouzské meteorologické stanice nejteplejším červnem v zemi od doby, co probíhají měření. Francie prochází už třetí vlnou veder v tomto roce.
Vysoké teploty zasáhly také nemocnice, z nichž řada nedisponuje dostatečnou klimatizaci. Zařízení proto upravují režim pacientů a instalují ventilátory.
Francouzský státní úřad pro veřejné zdraví evidoval v posledním červnovém týdnu přibližně 1 000 nadměrných úmrtí. Zátěž oddělení i stav pacientů podle místních doktorů překonaly už i vlny veder z roku 2003.
Záchranná služba v oblasti Dreux zaznamenala nárůst telefonátů o 30 procent, nemocnice přijímaly pacienty všech věkových skupin.
Požár u zámku Fontainebleau
Jeden z nejrozsáhlejších požárů zasáhl les Fontainebleau asi 60 kilometrů od Paříže. Oheň tam spálil přes 2 000 hektarů lesního porostu a proti plamenům zasahovalo přibližně 800 hasičů.
Vyšetřovatelé také prověřují možnost, že požár u Fontainebleau někdo založil úmyslně. V okruhu jednoho kilometru bylo nalezeno přibližně deset míst vzniku ohně. Francouzské úřady v souvislosti s případem zadržely sedm lidí.
Požár u obce Pontevès v departementu Var zasáhl 2 550 hektarů polí, lesů a další vegetace. Zničil nejméně dva domy a přinutil úřady evakuovat téměř 400 obyvatel. Na místě působilo 600 hasičů a letecká technika.
Požáry současně zasáhly Španělsko, Portugalsko, Řecko, Chorvatsko, Turecko, Norsko a Německo. Při požáru ve španělské provincii Almería zemřelo nejméně 12 lidí.
Dlouhotrvající vysoké teploty zatěžují zdravotnictví, zvyšují úmrtnost a zároveň vysušují půdu i vegetaci, čímž vytvářejí podmínky pro rychlejší šíření lesních požárů. Dopady se tak neomezují pouze na jednotlivé regiony, ale současně zasahují obyvatele, nemocnice, vodní zdroje i záchranné složky.