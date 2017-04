Obrat v 10 let starém nevyřešeném případu? Britská policie má novou stopu malé ztracené Maddie

před 1 hodinou

Tříletá Maddie z Velké Británie v roce 2007 za záhadných okolností zmizela z hotelového pokoje v Portugalsku, kde byla s rodiči a dvěma mladšími sourozenci na dovolené. Od té doby ji nikdo neviděl a policii se nepodařilo případ objasnit. Po deseti letech britský Scotland Yard prohlásil, že má nové informace, které můžou vést k vyřešení případu. Rodiče dívky, které by dnes bylo 13 let, se chystají na bolestivé výročí a znovu probuzený zájem médií. Jestli je Maddie pořád naživu, ale britští vyšetřovatelé potvrdit nedokážou.

Londýn - "Maddie" neboli Madeleine McCannové z Velké Británie byly tři roky, když v květnu 2007 zmizela z hotelového pokoje v přímořském středisku v Portugalsku, kde její rodina trávila dovolenou. Její rodiče mezitím večeřeli v nedaleké restauraci.

Policie ji nikdy nenašla a nikdy ani nikoho za její zmizení nepotrestala. Nyní však vyšetřovatelé tvrdí, že mají nová významná vodítka, která by mohla konečně vést k vyřešení případu.

V úterý Scotland Yard vydal prohlášení, že vyšetřuje "důležité stopy", informoval list The Independent.

Záhadě zmizelé Maddie se i po deseti letech plně věnují hned čtyři britští vyšetřovatelé. "Vztah s portugalskými kolegy je nyní lepší než kdy jindy," naznačil pokrok šéf metropolitní policie Mark Rowley.

Ani dnes však nedokázal potvrdit, jestli je dívka - které by brzy bylo už čtrnáct let - ještě naživu. Detaily týkající se vyšetřování také nesdělil.

Smutné výročí

Manželé McCannovi, kteří mají ještě další dvě děti - dvojčata narozená dva roky po Madeleine -, se tak budou muset zřejmě připravit na další bolestivé výročí.

Novináři je znovu začnou žádat o rozhovory, budou přicházet pozvání do televize.

"Je to vyčerpávající, únavné a nijak to nepomáhá té jediné věci, po které toužíme: najít Madeleine. Mohli bychom se obhajovat a uvádět věci na pravou míru, opravovat chyby a lži, ale pak by nám už nezbyla síla na hledání Madeleine, na starost o naše dvě děti a na vlastní život," říkají dnes.

Policie je varovala, že během vyšetřování se mohou objevovat i útržkovité informace a falešné stopy, které mohou vyvolat plané naděje, i šíření nepravdivých zpráv v tisku.

Scotland Yard se vyšetřování jejího případu věnuje od roku 2011. Za tu dobu na pátrání vynaložil téměř 11 milionů liber (přes 340 milionů korun).

"Nyní jako tým postupujeme realističtěji v hodnocení, čím bychom se měli skutečně zabývat," prohlásil Rowley.

Případ záhadného zmizení teprve tříleté dívky neotřásl pouze Velkou Británií. V průběhu let se dostal snad do všech světových médií.

Zmizela ze své postýlky

McCannovi svou dcerku viděli naposledy ve čtvrtek 3. května 2007 večer, když ji spolu se dvěma mladšími dětmi uložili ke spánku ve svém apartmá v hotelu Praia da Luz v portugalském Algarve. Když děti usnuly, rodiče odešli na večeři do pár desítek metrů vzdálené hotelové restaurace.

Naposledy své děti kontrolovali v devět hodin večer, kdy všechny tři spaly ve svých postýlkách. Ve čtvrt na jedenáct policii nahlásili, že dcera z pokoje zmizela.

Policie usoudila, že byla malá Maddie unesena. V průběhu let ale bylo každé svědectví a každá stopa mnohokrát zpochybněna a vyšetřování nikam nevedlo. Svědkové například vypovídali o podezřelém muži, který se kolem pokoje McCannových pohyboval. Zpočátku mezi podezřelými figurovali i oba rodiče.

Vyšetřovatelé pracovali s několika teoriemi: Madeleine mohla být unesena pedofilem, prodána do adopce, zavražděna. Žádná z nich však nebyla dodnes potvrzena nebo vyvrácena.

Práci vyšetřovatelům ztěžoval od samého počátku fakt, že pokojem, ze kterého děvčátko zmizelo, procházelo několik lidí stále dokola, než byla zavolána policie. Ta pokoj zapečetila až druhý den ráno, kdy mohlo být už příliš mnoho stop nenávratně zničeno.

Na pátrání po Madeleine pracuje jak britská, tak i portugalská policie. Britská vláda v březnu poskytla na dalších šest měsíců vyšetřování dalších 85 tisíc liber (přes 2,5 milionu korun).

