Zahraničí

10 let od Merkelové "Wir schaffen das!" Migraci jsme nezvládli, zní teď´ u sousedů

ČTK Zahraničí ČTK, Zahraničí
před 1 hodinou
Právě před deseti lety pronesla tehdejší německá kancléřka Angela Merkelová nejznámější větu celé své politické kariéry: "Zvládneme to!" Chtěla tím tehdy uklidnit obyvatele své země, do které směřovaly stovky tisíc uprchlíků ze Sýrie a dalších zemí. Tři slova věty "Wir schaffen das!" se stala symbolem uprchlické krize a Merkelové vynesla obdiv, kritiku i otevřenou nenávist.
Syřan Anas Mudamání na ikonické fotografii z roku 2015 si před uprchlickým centrem v Německu dělá selfie s tehdejší kancléřkou Angelou Merkelovou.
Syřan Anas Mudamání na ikonické fotografii z roku 2015 si před uprchlickým centrem v Německu dělá selfie s tehdejší kancléřkou Angelou Merkelovou. | Foto: Reuters

Po deseti letech se Němci shodnou, že tehdejší události byly přelomové. Na tom, zda Německo výzvy spojené s přijetím a integrací stovek tisíc migrantů zvládlo, ale shoda nepanuje.

Související

Trump zpřísňuje politiku: trest smrti za vraždy a národní garda v ulicích Washingtonu

Trump, Národní garda, Washington, USA, kriminalita, trest smrti, policie
12 fotografií

V létě 2015 vrcholila v Evropě migrační krize. Na kontinent dorazily statisíce lidí, z velké části šlo o uprchlíky ze Sýrie, kterou od roku 2011 zmítala válka. Valná většina běženců se vydala do Německa. V neděli 31. srpna 2025 uplyne deset let od okamžiku, kdy Merkelová vystoupila na tradiční letní tiskové konferenci a ve snaze ujistit své spoluobčany pronesla větu: "Wir schaffen das!" Do Německa nakonec přišlo v letech 2015 až 2016 hledat ochranu a lepší život 1,1 milionu lidí.

Po deseti letech je Merkelová přesvědčená, že ji čas dal za pravdu. "Je to samozřejmě proces. Ale dosud jsme toho zvládli mnoho," řekla tento týden bývalá kancléřka a předsedkyně Křesťanskodemokratické unie (CDU). Svého rozhodnutí přijmout stovky tisíc lidí nelituje, podle svých slov ale stejně jinou možnost neměla. "Nedokážu si představit, že bychom místo toho nasadili na hranicích vodní děla a řekli: Teď vás nepřijmeme," uvedla.

Ne všichni ale v Německu souhlasí s tím, že se země dokázala se situací zdárně vypořádat. K hlavním kritikům migrační politiky své předchůdkyně patří současný kancléř Friedrich Merz, který byl dlouho stranickým rivalem Merkelové a do čela CDU se probojoval až po jejím odchodu do politického důchodu.

Související

Černý trh s migranty i daňové úniky. Italské Prato se stalo bojištěm čínské mafie

Textil

"O deset let později víme, že jsme to v oblasti, kterou měla na mysli, zjevně nezvládli," řekl Merz v polovině července. Kromě kancléře jsou kritičtí i někteří další členové konzervativní unie CDU/CSU. "Od roku 2015 k nám přišlo 6,5 milionu lidí a méně než polovina má dnes práci. To je myslím - mírně řečeno - neuspokojivé," uvedl například tento týden generální tajemník CDU Carsten Linnemann.

"Pomoc uprchlíkům je nyní mnohem profesionálnější"

Pomoci situaci zvládnout se zpočátku snažili především dobrovolníci. Patřily k nim i Diana Hennigesová z berlínské organizace Moabit hilft a Ulrike Lessigová z organizace Be an Angel. V rozhovoru s ČTK a dalšími zahraničními novináři v Berlíně se shodly, že se Německo popasovalo s výzvou dobře a v procesu se i mnoho naučilo.

"Pomoc uprchlíkům je nyní mnohem profesionálnější," myslí si Hennigesová. Vidět to bylo podle ní především při péči o uprchlíky přicházející z Ukrajiny v roce 2022.

Podle Hennigesové i Lessigové ovšem často pomoc uprchlíkům organizace poskytovaly a poskytují navzdory úřadům, a ne s jejich pomocí. Shodují se, že největší překážkou jejich práce byla a je pověstná německá byrokracie. Politici pak podle nich místo podpory často téma migrace využívají, aby získali politické body a rozdělovali společnost. "Neustálé vytahování migrace jako tématu jen odvádí pozornost od skutečných problémů," tvrdí Hennigesová.

Související

Němečtí penzisté se stěhují i do Maďarska. Lákají je nižší ceny a odpor k migraci

Maďarsko, Andre Iwan

Voda na mlýn AfD

Podle sociologa Jonase Wiednera z Berlínského vědeckého centra pro sociální výzkum (WZB) využila migrační krizi roku 2015 v politice především strana Alternativa pro Německo (AfD), kterou v květnu německá civilní kontrarozvědka označila za prokazatelně pravicově extremistickou. "Její konsolidace souvisí přímo s rokem 2015. Později se dál radikalizovala," řekl v rozhovoru s ČTK. Paradoxem přitom podle Wiednera je, že AfD volí lidé nejčastěji v místech, kterých se migrační krize tolik nedotkla. V průzkumech má nyní strana kolem 25 procent hlasů a podle některých by dokonce volby vyhrála. Před deseti lety se přitom pohybovala v průzkumech pod pětiprocentní hranicí. Také bývalá kancléřka Merkelová dnes přiznává, že její rozhodnutí přispělo k nárůstu podpory AfD. Dodává ale, že když úřad v roce 2021 opouštěla, měla strana kolem deseti procent. "Dnes je dvakrát tak silná," řekla.

Německá společnost je nyní vůči migraci skeptičtější. Ukázaly to mimo jiné i únorové předčasné volby, před kterými vítězná CDU/CSU slibovala zpřísnění migrační a azylové politiky. Podle sociologa Wiednera přitom Německo nepotřebuje méně, ale více migrace, aby si zachovalo svůj blahobyt. Už nyní v zemi přitom chybí stovky tisíc kvalifikovaných pracovních sil. Politici by tak podle něj měli pracovat spíše na tom, aby společnost migranty více akceptovala, než aby je démonizovali.

 
Mohlo by vás zajímat

Hon na kurýra s elektrokolem. Ve Lvově zavraždili exšéfa ukrajinského parlamentu

Hon na kurýra s elektrokolem. Ve Lvově zavraždili exšéfa ukrajinského parlamentu

Putin míří do Číny. Potká se i s lídrem největší demokracie světa

Putin míří do Číny. Potká se i s lídrem největší demokracie světa

Prostředníček a vyhazov. Ministryně "ocenila" gesto úřednice vůči gardistům

Prostředníček a vyhazov. Ministryně "ocenila" gesto úřednice vůči gardistům

"Nemožné." Šéfka Červeného kříže varuje před rozsáhlými evakuacemi z města Gaza

"Nemožné." Šéfka Červeného kříže varuje před rozsáhlými evakuacemi z města Gaza
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Angela Merkelová Merkelová migrace Uprchlíci

Právě se děje

před 15 minutami
V italských Dolomitech v pátek zahynul český horolezec

V italských Dolomitech v pátek zahynul český horolezec

Italské Dolomity si vyžádaly další oběť. V pátek tam podle místních médií zahynul český horolezec.
Aktualizováno před 23 minutami
Nový průzkum: vedoucí duo oslabilo, rýsuje se možný černý kůň voleb

Nový průzkum: vedoucí duo oslabilo, rýsuje se možný černý kůň voleb

Pokud by se sněmovní volby konaly v srpnu, tak by je podle modelu agentury Kantar pro Českou televizi vyhrálo hnutí ANO s 33 procenty hlasů.
před 35 minutami
Maláčová se spojila s magory, hrozí nám vylučování ze strany, tvrdí její kritici

Maláčová se spojila s magory, hrozí nám vylučování ze strany, tvrdí její kritici

Cíl iniciativy SOS SOCDEM je jasný: svolat po volbách mimořádný sjezd strany a na něm odvolat současné vedení v čele s Janou Maláčovou a zvolit nové.
před 49 minutami
Muchová se oklepala po prvním setu a otočila na US Open český souboj s Noskovou

Muchová se oklepala po prvním setu a otočila na US Open český souboj s Noskovou

Karolína Muchová je na letošním US Open pátým zástupcem českého tenisu v osmifinále. Vloni a předloni došla v New Yorku mezi nejlepší čtyřku.
před 52 minutami
Neporažený Jablonec jede dál, vyhrál i na Slovácku. Teplice padají ke dnu

Neporažený Jablonec jede dál, vyhrál i na Slovácku. Teplice padají ke dnu

Jablonec se v tabulce české ligy minimálně do večera posunul na druhé místo. Po sedmi kolech má čtyři výhry a tři remízy.
před 1 hodinou
10 let od Merkelové "Wir schaffen das!" Migraci jsme nezvládli, zní teď´ u sousedů

10 let od Merkelové "Wir schaffen das!" Migraci jsme nezvládli, zní teď´ u sousedů

Tři slova věty "Wir schaffen das!" se stala symbolem uprchlické krize a Angele Merkelové vynesla obdiv, kritiku i otevřenou nenávist.
před 1 hodinou
Mladá Boleslav - Slavia 0:1. Sešívaní vedou, poprvé od dubna se v lize trefil Chytil

ŽIVĚ
Mladá Boleslav - Slavia 0:1. Sešívaní vedou, poprvé od dubna se v lize trefil Chytil

Sledujte online přenos z utkání sedmého kola fotbalové Chance Ligy mezi Mladou Boleslaví a Slavií Praha.
Další zprávy