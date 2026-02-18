10 000 nových domů pro hrdiny a štěňátka, Pchjongjang je připraven na velký den

Těsně před zahájením devátého sjezdu Strany práce se Kim Čong-un s dcerou Ču-e vydal zkontrolovat nové sídliště pro rodiny severokorejských vojáků, kteří padli na Ukrajině. Na sídlišti právě slavnostně dokončili 10 tisíc bytů. Státní televize přitom nepřehlédla ani „neformální“ návštěvu herního centra, obchodu s hudebními nástroji nebo veterinární kliniky.
V Pchjongjangu se schyluje k dalšímu velkému politickému rituálu, devátému sjezdu Strany práce. Kim Čong-un s dcerou si krátí čekání inspekcí nového sídliště, které podle státní agentury KCNA vzniklo pro rodiny padlých vojáků ve válce Ruska proti Ukrajině.
Domy jsou hotové, kamery zapnuté a vůdce s dcerou Kim Ču-e vyrážejí na procházku po nových symbolech „vzkvétající“ metropole.
Státní televize ukázala záběry, jak si oba prohlížejí herní centrum připomínající internetovou kavárnu, zastavují se v obchodě s hudebními nástroji a nakonec míří na zvěrolékařskou kliniku, kde si Kim s dcerou hrají se štěňaty.
Zatímco se vůdce nechává natáčet mezi kytarami a herními konzolemi a hladí štěňátka, delegáti sjezdu už dorazili do hlavního města. Vybere sjezd nástupce dynastie Kimů?