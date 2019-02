Zavinění nehody? Pokuta až 100 tisíc. Ministerstvo plánuje bič na lhostejné řidiče

Za porušení předpisů dostanou řidiči vyšší pokuty, obdrží více bodů a rychleji přijdou o řidičský průkaz. Tak se dá ve zkratce popsat novela, kterou zveřejnilo ministerstvo dopravy. Resort chce pozměnit zákon, protože jsou podle něj současné tresty příliš mírné. Tvrdí, že z nich řidiči nemají respekt, a proto bez větších obav porušují dopravní předpisy.

Konkrétně resort dopravy v důvodové zprávě uvádí: "Ukazuje se, že současné nastavení správních trestů, tedy pokut a zákazů činnosti, nemá dostatečné preventivní a represivní účinky a je potřeba přistoupit k jeho revizi, přičemž cílem tohoto opatření je zvýšení bezpečnosti silničního provozu."

Novela nahrazuje znění hned několika desítek paragrafů, redakce Aktuálně.cz proto vybrala ty největší změny, na které se musí řidiči připravit. Všechny úpravy, které návrh zákona přináší, si je možné prohlédnout zde. Novela je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení. Pokud bude schválena, začne platit nejdříve od začátku roku 2020.

Vyšší pokuty

Seznam prohřešků, kterými se mohou řidiči provinit, má být přehlednější. Ze stávajících sedmi kategorií, za které hrozí různé tresty, zůstávají jen čtyři. Dá se ale říct, že výše většiny pokut se zvyšuje.

1. Dnes za ty nejvážnější dopravní přestupky, jako je jízda pod vlivem návykové látky či alkoholu nebo bez platného řidičáku, hrozí nejvyšší pokuta 50 tisíc korun. Její hranici novela zvyšuje na 75 tisíc korun.

2. Sankce 7 až 25 tisíc korun bude hrozit tomu, kdo například překročí povolenou rychlost o 40 kilometrů v hodině v obci a o 50 kilometrů v hodině mimo obec. Nebo také tomu, kdo předjíždí tam, kde to není dovoleno, couvá či jede v protisměru na dálnici, nebo nepřivolá pomoc k nehodě a z jejího místa ujede.

3. Pokutu 4 až 10 deset tisíc korun zaplatí třeba ten, kdo pojede bez státní poznávací značky či překročí povolenou rychlost o 20 kilometrů v hodině v obci a o 30 kilometrů v hodině mimo obec. Stejná sankce hrozí i tomu, kdo bude za jízdy nesprávně používat mobilní telefon, či nedá přednost v jízdě.

4. Pokutu 2 až 5 tisíc korun si vyslouží ten, kdo například překročí povolenou rychlost o 10 kilometrů v hodině, za jízdy se nepřipoutá, nedá znamení o změně směru jízdy či nedodrží bezpečnou vzdálenost od vozu před ním.

5. Za nejmírnějších přestupky, které zákon jmenovitě nezmiňuje, budou policisté moci uložit dle svého uvážení pokutu až do 1500 korun. Jde o přibližně 300 různých drobnějších porušení pravidel silničního provozu.

Za nehodu dvojnásobná pokuta

Novinkou je také fakt, že tomu, kdo spácháním dopravního přestupku způsobí nehodu, bude pokuta zdvojnásobena až do výše 100 tisíc korun.

Za vážnou nehodu ztráta řidičáku

Kdokoliv způsobí dopravní nehodu, při níž došlo k těžké újmě na zdraví nebo smrti, navíc přijde o řidičský průkaz na 6 až 18 měsíců. A to bez ohledu na to, jak vážný přestupek spáchal.

Nový bodový systém

Na rozdíl od pěti stávajících bodových kategorií budou jednotlivé přestupku rozřazeny pouze do dvou - za 6 a 4 body.

Za nejmírnější přestupky, které jsou dnes ohodnoceny dvěma či třemi body, mají hříšníci nově dostat body čtyři. Jde třeba o nesprávné používání telefonu za jízdy, nedodržování bezpečné vzdálenosti, jízdu bez pásů či překročení rychlosti o 20 kilometrů v hodině v obci nebo o 30 kilometrů v hodině mimo obec. Řidičům tak nově budou stačit tři mírnější přestupky, aby přišli o řidičské oprávnění.

Šesti body pak bude ohodnocena jízda pod vlivem, překročení rychlosti o více než 40 kilometrů v hodině v obci a o 50 kilometrů v hodině mimo obec či třeba ohrožení chodce na přechodu.

Bodový systém Stávající bodový systém funguje už třináct let bez větších změn. Podle údajů za první pololetí roku 2018 byl řidičský průkaz po nasbírání dvanácti bodů odebrán téměř čtyřiceti tisícům řidičů. Alespoň nějaký bod mělo na svém kontě v polovině minulého roku 477 tisíc motoristů.

Řidiči mají vědět, kolik mají bodů

Nově by řidiči měli, pokud si o to požádají, dostat informace o každé změně ve svém bodovém hodnocení, a to buď krátkou textovou zprávou, emailem či prostřednictvím datové schránky.

Řidičák na zkoušku

Pro začínající řidiče, kteří vlastní řidičský průkaz kratší dobu než dva roky, budou platit přísnější pravidla. Konkrétně jim bude stačit nasbírat jen šest bodů, aby přišli o řidičský průkaz, oproti běžným dvanácti.

Na dálnici až 140 kilometrů v hodině

Novela přináší možnost zvýšit na libovolných úsecích dálnice rychlost až na 140 kilometrů v hodině. Stačí, aby ho silničáři osadili příslušnými značkami.

Nemá-li řidič na kauci, policie mu zabaví řidičský průkaz

Namísto současného zajišťování osvědčení o registraci vozidla v případě, že řidič nesloží na místě policií udělenou kauci, zavádí novela možnost zajištění jeho řidičského průkazu.