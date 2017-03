Za vraždu seniora v Ivančicích dostali muži 23 a 18 let vězení. Ukradli hodiny a příbory

před 1 hodinou

Krajský soud v Brně v pondělí poslal do vězení dva muže za vraždu devadesátiletého seniora v Ivančicích na Brněnsku, loupež a další trestné činy. Simon Baier dostal 18letý trest, Michal Cvan 23letý. Za loupež s následkem smrti půjde na 18 let do vězení i Jozef Minár. Muži popírají, že by šli vraždit, tvrdí, že chtěli jen krást. Rozsudek není pravomocný. Trest se kromě vraždy a loupeže týká i porušování domovní svobody a dalších činů. S kuklami na hlavách, s pistolí a elektrikářskými páskami vnikli do seniorova domu, našli ho v ložnici. Když začal volat o pomoc, svázali ho a bili do hlavy. Poté ho udusili. Z domu ukradli dvoje hodiny a sadu stříbrných příborů, lup pak prodali v zastavárně.

autor: ČTK