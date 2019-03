Vytvořte si svou Chytrou domácnost!

Líbilo by se vám mít doma systém, kterým byste mohli ovládat například vytápění, osvětlení, žaluzie, větrání či další elektrické spotřebiče? To vše jedním systémem dohromady, z vašeho počítače a třeba i vzdáleně? Chytré kostky Homee Vám to umožní. Navíc bezdrátově, bez baterií a chytře.

Chytrá domácnost s chytrými kostkami Homee Bezdrátový systém Homee je individuální, všestranný a flexibilní. Dokáže ovládat většinu zařízení ve vaší domácnosti. Už si nemusíte dělat hlavu s tím, že můžete ovládat třeba jen osvětlení. Díky komunikačnímu jazyku (protokolu), jímž systém disponuje a komunikuje, je možné, aby různí výrobci vyvíjeli svá zařízení v rámci jednoho protokolu. Tato bezdrátová zařízení lze pak (nehledě na výrobce) kombinovat a integrovat do jednoho systému. Zaměřuje se na tři základní oblasti: zabezpečení, vnitřní klima a komfort. Kostky vám zabezpečí domácnost, zajistí příjemné vnitřní klima, budou ovládat osvětlení či měřit spotřebu elektrické energie. Současně všechna naměřená data zapíší a uloží. Budete tak mít o své domácnosti nepřetržitý přehled. Foto: Komerční sdělení Jak to vlastně funguje? Systém tvoří 4 kostky - ovládací jednotky. Každá kostka hovoří jedním jazykem (protokolem) a dokáže ovládat určité produkty chytré domácnosti. Máte tedy možnost libovolně kombinovat kostky tak, jak by to nejlépe vyhovovalo právě vám. Celý systém pak můžete vzdáleně sledovat a ovládat pomocí chytrého mobilního telefonu, tabletu nebo počítače. Základním a nezbytným prvkem celého systému je Základní (Brain) kostka, další jsou EnOcean kostka, Z-Wave kostka a ZigBee kostka. Všechny kostky mohou ovládat mnoho zařízení a většina bezdrátových senzorů a detektorů je napájena bateriemi. Kromě EnOcean kostky, u které všechny bezdrátové senzory a detektory využívají pro svůj provoz a komunikaci pouze energii z okolního prostředí. Tyto prvky tedy nevyžadují baterie a jsou zcela bezúdržbové. Jak je to s nastavením a ovládáním systému? Foto: Komerční sdělení Systém je vymyšlen tak, aby jeho nastavení a zprovoznění byl schopen provést každý uživatel. Díky aplikaci Homee, provedete vzdáleně, pomocí svého chytrého telefonu, veškerá nastavení systému. Aplikace je rozdělena do 4 sekcí: Můj dům, Zařízení, Programy a Skupiny. Nastavíte si zde různé režimy fungování domu, můžete také přidávat a nastavovat všechny prvky systému, nastavovat funkce systému a máte také možnost seskupit prvky a programy do skupin dle libovolných požadavků. Budoucnost Budoucnost patří otevřeným a flexibilním systémům, které je možno kdykoliv a bez omezení rozšiřovat dle přání a potřeb svých uživatelů. Úžasný svět internetu věcí je tady! Přidáte se? Foto: Komerční sdělení www.info@chytredomacnosti.cz Navštivte nás na veletrhu Amper ve dnech 19. - 22. března 2019 na stánku 6.58 v hale P.