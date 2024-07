"Vyplatilo by se Wimbledon přestěhovat k nám". Politici reagují na triumf Krejčíkové

Čeští politici gratulovali na sociálních sítích tenistce Barboře Krejčíkové k dnešnímu vítězství ve Wimbledonu. Jedním z prvních byl prezident Petr Pavel, podle kterého se potvrdilo, že český tenis patří ke světové špičce. "Báro, děkuji Vám za skvělou reprezentaci naší země," napsal na síti X prezident.

Premiér Petr Fiala (ODS) osmadvacetileté hráčce vzkázal, že její souboj s Italkou Jasmine Paoliniovou byl skvělý a zisk jejího druhého grandslamového titulu je obrovským úspěchem. "Moc blahopřeji Barboře Krejčíkové k zisku wimbledonského titulu," uvedl.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) to po dnešním vítězství Krejčíkové a loňském wimbledonském triumfu Markéty Vondroušové vypadá, že by se "vyplatilo Wimbledon přestěhovat k nám".

Ke gratulacím se přidali i další ministři. Výkon Krejčíkové ocenil třeba ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN) nebo ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). "Velký obdiv za návrat do zápasu ve třetím setu a neuvěřitelné nervy a sílu vůle v posledním gamu. Byly to nervy, ale stálo to za to. Díky za úžasný sportovní zážitek," napsal na X předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Krejčíková vyhrála Wimbledon ve dvouhře poprvé. Turnajovou sedmičku Paoliniovou porazila 6:2, 2:6, 6:4 a v singlu získala druhý grandslamový titul po vítězství na Roland Garros 2021. Napodobila loňský triumf Vondroušové. Z českých tenisek získaly v minulosti wimbledonský titul také dvojnásobná šampionka Petra Kvitová a bývalá trenérka Krejčíkové Jana Novotná.