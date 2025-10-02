Volby do Poslanecké sněmovny

před 12 hodinami
Češi rozhodují o tom, jakých 200 nových poslanců zasedne v Poslanecké sněmovně. Kdo bude mít většinu a kdo získá šanci sestavit novou vládu? Sledujte volební speciál Aktuálně.cz.

Sečteno
Účast
Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj kraj Vysočina Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj Hl. město Praha

Zdroj dat: ČSÚ

Odhadovaný počet mandátu podle Aktuálně.cz

Zdroj: Odhad Aktuálně.cz na základě dat ČSÚ

Odhadovaný počet mandátu podle Aktuálně.cz

Zdroj: Odhad Aktuálně.cz na základě dat ČSÚ

Celá ČR Hl. město Praha Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský

Volební zpravodajství

 
Rusko úspěšně válčí, Kyjev by měl žádat o mír, tvrdil prezident Putin v Soči

Druhou část metra D má opět stavět Subterra, dopravní podnik ji znovu vybral

Po útoku před synagogou v Manchesteru jsou tři mrtví včetně pachatele

Superduel online: Babiš nečekaně souhlasil s Fialou. Shodli se na největším riziku
Aktualizováno před 37 minutami
ŽIVĚ
Rusko úspěšně válčí, Kyjev by měl žádat o mír, tvrdil prezident Putin v Soči

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 50 minutami
Voženílek dostal kritický zásah pukem. Reprezentačního útočníka čeká dlouhá pauza

Mistr světa z loňského domácího šampionátu, který je oporou Zugu ve švýcarské lize, má po zásahu pukem zlomenou kost v noze.
před 1 hodinou
Plzeň divočinu zvládla. V prvním zápase bez Koubka přejela Malmö 3:0

Fotbalisté Plzně vyhráli ve 2. kole Evropské ligy nad Malmö 3:0 a vítězně zvládli první zápas po trenérské změně. Góly dali Vydra, Durosinmi a Spáčil.
před 1 hodinou
ŽIVĚ
Sparta - Shamrock 2:0. Letenští zlomili odpor soupeře, před pauzou zvyšuje Suchomel

Sledujte online přenos z utkání fotbalové Konferenční ligy mezi Spartou Praha a Shamrockem Rovers.
před 2 hodinami
Druhou část metra D má opět stavět Subterra, dopravní podnik ji znovu vybral

Mluvčí podniku Daniel Šabík sdělil, že do ukončení procesu zadávacího řízení nebudou průběh zakázky komentovat.
Aktualizováno před 2 hodinami
Po útoku před synagogou v Manchesteru jsou tři mrtví včetně pachatele

Britský premiér Keir Starmer uvedl, že k synagogám po celé zemi jsou nasazovány policejní síly.
před 2 hodinami
ŽIVĚ
Superduel online: Babiš nečekaně souhlasil s Fialou. Shodli se na největším riziku

Klíčovou předvolební debatu mezi premiérem Petre Fialou (ODS) a lídrem opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem jsme sledovali v online reportáži.
Další zprávy