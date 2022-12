Volby by nyní podle agentury STEM vyhrálo ANO

Vyplývá to z průzkumu, který sociologové připravili pro televizi CNN Prima News. Nejsilnějšímu opozičnímu hnutí naměřili voličskou podporu ve výši 30,8 procenta. Druhá ODS by získala 13,9 procenta, třetí je SPD s 12,4 procenta hlasů.

Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do sněmovny skončily vládní KDU-ČSL a TOP 09 i ČSSD a KSČM. Za ANO, ODS a SPD se v aktuálním průzkumu umístili čtvrtí Piráti se ziskem 9,4 procenta a hnutí STAN se 6,4 procenta. Do dolní komory parlamentu by se tak dostalo pět subjektů.

V zářijovém modelu STEM mělo hnutí prezidentského kandidáta a bývalého premiéra Andreje Babiše 30 procent hlasů, druhé tehdy bylo hnutí SPD Tomia Okamury s 14,3 procenta, ODS byla těsně třetí s 14,2 procenta.

Podle místopředsedy sněmovny a prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka lidé oceňují, že hnutí je opozicí, která jen nekritizuje, ale navrhuje řešení. "Funguje nám stínová vláda, neustále komentujeme vše, chodíme do médií. Jsme aktivní a nebojíme se lidí, jezdíme do regionů," řekl v pořadu Partie Terezie Tománkové.

Místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS) ve stejné televizní relaci uvedl, že pro občanské demokraty je výsledek motivací pracovat. "Věřím, že ta čísla půjdou nahoru tak, jak se budou projevovat opatření vlády," zmínil. Kabinet podle něj zatím kvůli válce na Ukrajině a rostoucím cenám energií neměl šanci prosazovat to, co chtěl.

TOP09 ani lidovci by se do sněmovny nedostali

Spokojený byl s výsledky průzkumu poslanec SPD Radek Koten. "Naši voliči vnímají, že neměníme názory," konstatoval.

Piráti zůstali na stejných číslech jako v září, Starostové a nezávislí si mírně polepšili z pěti procent. Poslanec Ondřej Lochman (STAN) to komentoval tak, že voliči po kauze Dozimetr postupně obnovují svou důvěru k jeho straně. "Když si to odpracujeme, lidé pochopí, že děláme systematické změny," řekl. Věří, že STAN za rok či dva ve volbách - například v evropských - dosáhne úspěchu.

TOP 09 si pohoršila na 4,6 procenta, na rozdíl od září, kdy ještě překonala hranici pro vstup do sněmovny. Lidovci získali 4,9 procenta hlasů. Komunisté měli 4,2 procenta a sociální demokraté čtyři procenta. KSČM a ČSSD nadále zůstávají mimo sněmovnu.

"Dokud ekonomická témata nebudou ve společenské debatě nejdůležitější, sociální demokracie se zvednout nemůže. Veřejností teď hýbe prezidentská volba," řekl k tomu předseda sociálních demokratů Michal Šmarda.

Výzkumu STEM se zúčastnilo 2005 obyvatel starších 18 let. Dotazování se uskutečnilo mezi 29. listopadem a 5. prosincem.